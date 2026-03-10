Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex lloró en La casa de los famosos y confesó su confusión por el acercamiento con Tebi.

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas y confesó que la cercanía con Tebi la está confundiendo en La casa de los famosos.

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas al sentirse confundida en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Por qué lloró Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña dijo que no quiere traicionar sus principios y valores por no poder controlar sus emociones.

También habló de su acercamiento con Tebi. Alexa aseguró que necesita motivos para detestarlo y poder alejarlo de una vez por todas, porque está comenzando a sentir celos cuando se le acercan otras mujeres de la casa.

Alejandro le respondió que era entendible, pues a él también le pasaba, pero que debía pensar que era efecto del encierro, ya que ella tiene una pareja estable fuera del reality.

Alexa insistió en que no es posible que alguien como Tebi la esté atrayendo, y que con solo ese hecho siente que le está fallando a su novio Jhorman Toloza.

Sin embargo, afirmó que debe enfocarse de nuevo, porque es una persona firme y más cuando se trata de temas sentimentales.

¿Beba está embarazada?

Al mismo tiempo, Beba de la Cruz también atraviesa un momento de confusión. La deportista ha manifestado varios síntomas que la hicieron pensar en un posible embarazo.

Para salir de dudas, se sometió a una prueba cuyo resultado fue negativo. La noticia la dejó entre lágrimas, pues confesó que tiene el deseo de convertirse en madre y que, si no es eso, teme que se trate de un problema de salud.

Su vulnerabilidad se hizo evidente frente a sus compañeros Mariana Zapata y Valentino Lázaro, quienes intentaron brindarle apoyo en medio de la incertidumbre.

Hoy, además, se conocerá cuántos puntos del presupuesto semanal lograron alcanzar los participantes gracias a sus actuaciones inspiradas en la novela Yo soy Betty, la fea.

El público será el encargado de decidir con sus votos y opiniones qué tan convincente fue cada interpretación.

El esposo de Beba entrará en un congelado para no solo conocer cómo sigue su estado de salud, sino también para darle ánimo y acompañarla en este difícil momento.

