Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde arremetió contra Alejandro Estrada en vivo; esto dijo el cantante

Juanse Laverde sorprendió al referirse a Alejandro Estrada después de su eliminación y desató comentarios divididos en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanse Laverde habló de su convivencia.
Juanse Laverde habló de su convivencia con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juanse Laverde arremetió contra Alejandro Estrada en el programa Qué hay pa' dañar Live.

Juanse Laverde quedó eliminado.
Juanse Laverde quedó eliminado el pasado 8 de marzo. (Foto Canal RCN)

Juanse Laverde quedó eliminado el pasado 8 de marzo de La casa de los famosos Colombia 3. El cantante salió de la competencia al ser el participante con la menor votación por parte del público.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre Alejandro Estrada y su convivencia en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su salida, no dudó en hablar de lo que vivió dentro del reality y lanzó fuertes declaraciones contra Alejandro Estrada, a quien señaló de hipócrita y manipulador.

Según Laverde, Estrada se mostró como un amigo que lo apoyaría, pero terminó siendo lo contrario.

Aseguró que el actor maneja un discurso distinto a sus acciones y lo calificó como un hombre “sin pantalones ni carácter”.

Además, lo acusó de estar detrás de los conflictos de Tormenta y de enviar a las mujeres a enfrentar a los compañeros por él.

Juanse afirmó que Alejandro logró poner a varios habitantes en su contra y recordó los momentos en los que lo trató con palabras como “bobo” y “tonto”.

¿A quién salvó Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Como último acto dentro del juego, Juanse decidió salvar a Juancho Arango y lo sacó de la placa de nominados, dejando claro que su salida no le impediría reconocer a quienes sí le brindaron apoyo.

Mientras tanto, los famosos vivieron una jornada diferente en la que interpretaron a los icónicos personajes de la novela Yo soy Betty, la fea.

Los participantes recrearon cinco escenas bajo la dirección de Juancho Arango, y será el público quien decida la cantidad de puntos que se merecen por sus actuaciones, los cuales determinarán el presupuesto semanal.

Anoche, después del congelado en el que Valentino fue sorprendido con la visita de su hermana y su sobrina, un emotivo momento que conmovió a todos los habitantes, la tensión volvió a subir.

Lo que parecía ser una noche tranquila se transformó en un cruce de palabras entre Valentino y Karola.

El participante no ocultó su molestia y le reprochó a Karola que intentara dañar la experiencia que acababa de vivir con su familia.

Juanse Laverde salvó a Juancho Arango.
Juanse Laverde salvó a Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo La casa de los famosos

Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo: ¿fue positiva?

Beba se realizó una prueba de embarazo en La casa de los famosos Colombia y el resultado sorprendió a sus compañeros.

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, recrearon una escena. La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Los concursantes mostraron su faceta actoral en un reto que mezcló nostalgia, humor y talento frente a las cámaras.

Alexa Torrex se sinceró sobre Tebi Bernal La casa de los famosos

Alexa Torrex confesó lo que siente por Tebi Bernal en La casa de los famosos

Alexa Torrex se sinceró en La casa de los famosos sobre lo que está sintiendo por Tebi Bernal: "Maripositas en el estómago".

Lo más superlike

"La Liga Femenina" el nuevo álbum del género urbano Talento internacional

Ivy Queen y 18 mujeres más se unen para crear historia en el género urbano con "La Liga Femenina"

19 cantantes femeninas de todo el mundo le apuestan a "La Liga Femenina", un álbum que pretende representar el género urbano para las mujeres

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta Talento nacional

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

Falleció futbolista de 16 años Talento internacional

¡Luto en el deporte! Falleció futbolista de 16 años en extrañas circunstancias

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?