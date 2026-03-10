Juanse Laverde arremetió contra Alejandro Estrada en vivo; esto dijo el cantante

Juanse Laverde arremetió contra Alejandro Estrada en el programa Qué hay pa' dañar Live.

Juanse Laverde quedó eliminado el pasado 8 de marzo. (Foto Canal RCN)

Juanse Laverde quedó eliminado el pasado 8 de marzo de La casa de los famosos Colombia 3. El cantante salió de la competencia al ser el participante con la menor votación por parte del público.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre Alejandro Estrada y su convivencia en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su salida, no dudó en hablar de lo que vivió dentro del reality y lanzó fuertes declaraciones contra Alejandro Estrada, a quien señaló de hipócrita y manipulador.

Según Laverde, Estrada se mostró como un amigo que lo apoyaría, pero terminó siendo lo contrario.

Aseguró que el actor maneja un discurso distinto a sus acciones y lo calificó como un hombre “sin pantalones ni carácter”.

Además, lo acusó de estar detrás de los conflictos de Tormenta y de enviar a las mujeres a enfrentar a los compañeros por él.

Juanse afirmó que Alejandro logró poner a varios habitantes en su contra y recordó los momentos en los que lo trató con palabras como “bobo” y “tonto”.

¿A quién salvó Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia 3?

Como último acto dentro del juego, Juanse decidió salvar a Juancho Arango y lo sacó de la placa de nominados, dejando claro que su salida no le impediría reconocer a quienes sí le brindaron apoyo.

Mientras tanto, los famosos vivieron una jornada diferente en la que interpretaron a los icónicos personajes de la novela Yo soy Betty, la fea.

Los participantes recrearon cinco escenas bajo la dirección de Juancho Arango, y será el público quien decida la cantidad de puntos que se merecen por sus actuaciones, los cuales determinarán el presupuesto semanal.

Anoche, después del congelado en el que Valentino fue sorprendido con la visita de su hermana y su sobrina, un emotivo momento que conmovió a todos los habitantes, la tensión volvió a subir.

Lo que parecía ser una noche tranquila se transformó en un cruce de palabras entre Valentino y Karola.

El participante no ocultó su molestia y le reprochó a Karola que intentara dañar la experiencia que acababa de vivir con su familia.