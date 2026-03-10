Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Campanita se quebró en llanto al verse sumamente afectado en La casa de los famosos Colombia.

| Foto: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado varios comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han tenido las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática en las últimas horas es Campanita, quien, se ha ganado el cariño de sus seguidores al demostrar su nobleza y, de igual modo, su buen sentido del humor.

Sin embargo, Campanita causó gran preocupación al verse sumamente afectado tras los diferentes acontecimientos que se llevaron a cabo durante la prueba de presupuesto, en la que tuvo varias emociones encontradas.

¿Cuál fue la razón por la que Campanita se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Campanita, se mostró sumamente afectado en La casa de los famosos Colombia al verse afectado tras la reciente prueba de presupuesto que se llevó a cabo en la que interpretaron varias escenas de la reconocida producción: Betty, la fea.

| Foto: Canal RCN

De este modo, se refleja en un reciente video compartido mediante las cuentas oficiales de La casa de los famosos Colombia, que Campanita se quebró en llanto al tener varios sentimientos encontrados.

Por este motivo, el personaje que interpretó Campanita fue el de Berta, en el que demostró su potencial. Sin embargo, el famoso se vio afectado al no aprenderse el diálogo con exactitud.

Cabe destacar que la reciente prueba de presupuesto que se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia, Campanita, aprovechó la oportunidad para desahogarse con Juanda Caribe, pues le dijo lo siguiente: “No me siento seguro.

| Foto: Canal RCN

Con base en esto, Juanda Caribe se sentó junto a él para que se pudiera aprender con mayor exactitud el guion del personaje que interpretó de Betty, la fea, en el que se ganó el cariño de todos sus seguidores.

Desde luego, Campanita se ha ganado el cariño de los televidentes al demostrar que la nobleza y espontaneidad hacen parte de su personalidad, tal como lo han demostrado en sus redes sociales.

