Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos: ¿qué pasó?

En la noche del 10 de marzo, La casa de los famosos Colombia vivió un momento inesperado: Valentino recibió una sanción del jefe del reality. El participante perdió un poder importante dentro del juego.

¿Por qué Valentino fue sancionado en La casa de los famosos?

Durante un informe emitido por Marcelo Cezán, se dio a conocer que Valentino recibiría una sanción en La casa de los famosos Colombia.

Tras el anuncio, el jefe explicó las razones por las que se tomó la decisión. En su mensaje recordó que, aunque dentro del programa pueden existir discusiones o diferencias entre los concursantes, las familias de los participantes no deben ser mencionadas durante los conflictos.

Valentino recibió una sanción en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

"Ayer durante una discusión, Valentino, tú decidiste involucrar a la familia de Carola"; recordó El Jefe

Ante esta situación, el jefe indicó que ese tipo de comentarios no hacen parte de las reglas de convivencia establecidas dentro del programa. Por esa razón, se tomó una medida que afectaría los beneficios que tenía Valentino como líder de la semana.

¿Qué sanción recibió Valentino en La casa de los famosos?

Tras explicar el motivo de la decisión, El Jefe explicó que, como consecuencia de lo ocurrido, Valentino no podrá usar el poder de salvación que le correspondía ejercer.

Cabe destacar que el poder de salvación es uno de los beneficios más importantes del liderazgo semanal, ya que permite retirar a un participante de la placa de nominados.

Valentino fue sancionado en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

A pesar de la sanción, el jefe aclaró que Valentino conserva otra de las ventajas del liderazgo. El participante mantiene el poder que deberá usar durante la dinámica del jueves, relacionada con el robo de salvación.

¿Cómo reaccionó Valentino tras la sanción en La casa de los famosos?

Después de escuchar la decisión del jefe, Valentino indicó que entendía la medida tomada por la producción, afirmando que esperaba la sanción.

Además, aprovechó el momento para dirigirse a Carola y ofrecer una disculpa por la frase que había mencionado durante la discusión. Según expresó, era consciente de que su actitud había sido inapropiada.

Tras el anuncio, varios internautas comentaron en redes sociales sobre lo sucedido y señalaron que la sanción podría influir en la estrategia de los participantes durante los próximos días del reality.

Mientras tanto, el desarrollo del programa continúa con nuevas dinámicas que podrían ejecutar otros cambios.