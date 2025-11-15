Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Siguen juntos? Karol G y Feid causan confusión con sus nuevas publicaciones

Los cantantes compartieron contenido que reactivaron las especulaciones sobre su relación.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Karol G le hace fuerza a los rumores de su supuesta ruptura con Feid
Karol G aviva los rumores sobre su supuesta ruptura con Feid. AFP / Dia Dipasupil )

En los últimos días, los nombres de Karol G y Feid volvieron a ocupar las conversaciones en redes sociales luego de que aumentaran las dudas sobre el estado actual de su relación.

El distanciamiento digital entre ambos, perceptible desde principios de octubre, llamó la atención de sus seguidores, quienes notaron que las interacciones habituales, likes, comentarios o mensajes públicos, habían desaparecido de sus cuentas.

Este cambio marcó el inicio de una serie de interpretaciones que crecieron con el paso de las semanas. A la ausencia de interacción se sumaron señales externas: la falta de apariciones conjuntas en eventos públicos y el enfoque individual de cada uno en sus compromisos y lanzamientos.

¿Qué está pasando entre Karol G y Feid?

La inquietud aumentó cuando Karol G asistió sola a los Latin Grammy, un evento en el que tradicionalmente recibía el apoyo de su círculo cercano. La ausencia del cantante paisa reforzó la idea de una posible separación.

Hermana de Karol G habría confirmado la ruptura de la artista con Feid
Feid y Karol G (AFP / Mike Coppola)

En medio de las teorías, un nuevo movimiento en redes sociales revitalizó el debate. Feid compartió en sus historias de Instagram una publicación del productor Tainy relacionada con el proyecto musical que ambos han trabajado recientemente, se trata del ‘Monstruo’.

El carrusel incluía imágenes del detrás de cámaras, y en la última fotografía se observaba un marco decorativo, elemento que varios seguidores destacaron.

Horas más tarde, Karol G subió a su cuenta oficial una serie de fotos que adelantaban un nuevo proceso creativo vinculado, a lo que se cree, su próximo lanzamiento musical. Entre las imágenes destacaba una donde aparece de espaldas, vestida de blanco y sosteniendo también un marco similar.

¿Karol G y Feid terminaron su relación sentimental?

Esto llevó a muchos usuarios a establecer una conexión entre ambas publicaciones, interpretando el elemento visual como una posible señal de que la relación continuaba, aunque sin confirmación explícita.

Sin embargo, otro grupo de seguidores afirmó que la coincidencia no necesariamente implica que sigan juntos, y que ambos artistas habrían tomado caminos separados semanas atrás. La falta de aclaraciones directas ha permitido que ambas posibilidades continúen circulando simultáneamente.

Las pistas que delatan el distanciamiento entre Karol G y Feid
Los indicios que revelarían desde cuándo Karol G y Feid están distantes. (AFP/ Dia Dipasupil)

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones respecto a su relación. Tanto Karol G como Feid han mantenido silencio frente a las especulaciones, enfocándose únicamente en promocionar sus proyectos y compartiendo contenido sin aludir a su vida personal.

