EN VIDEO: Aida Victoria Merlano rompe en llanto al recordar su relación con Westcol

En medio del reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano durante un stream, los internautas identificaron varios momentos que no pasaron desapercibidos en redes sociales. Uno de ellos ocurrió cuando la empresaria se mostró ampliamente conmovida al recordar experiencias que vivió junto al influencer en el pasado.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en el pasado sobre Westcol?

Durante las discusiones que se presentaron tras la separación, Aida Victoria hizo referencia a las condiciones en las que vivía Westcol cuando ella llegó a su vida. En esos mensajes, señaló que el influencer carecía de elementos básicos de su hogar y que fue ella quien lo ayudo a establecerse:

“Cuando tú me conociste a mí, yo tenía mi penthouse, mi camioneta, mis empresas legalmente constituidas, básicamente yo ya era Aida. Cuando yo te conocí a ti, tú comías parado en el mesón de la cocina. Tú no tenías sala, tú no tenías comedor…”

Aida Victoria Merlano recuerda su vida junto a Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Estas declaraciones se volvieron virales y generaron múltiples interpretaciones entre los internautas, algunos de los cuales afirmaron que Aida Victoria estaba resaltando el papel que tuvo en vida del streamer. El tema del mesón se convirtió, desde entonces, en uno de los puntos más recordados de sus diferencias públicas.

¿Por qué Aida Victoria lloró al hablar de Westcol?

Durante el stream, el tema del mesón volvió a surgir, pero en un contexto distinto. Al recordar esa etapa, Westcol explicó que, aunque desde joven se consideró una persona trabajadora y con habilidad para los negocios, reconoció que en el ámbito de las relaciones personales no contaba con la misma madurez.

Señaló que, en esa etapa, Aida Victoria le ayudó a comprender dinámicas que no había vivido antes y que, por eso, nunca negó las condiciones en las que residía.

"Para las relaciones no tenía madurez, porque yo nunca fui de relaciones, eso era lo que me estaba enseñando Aida", explicó.

Además, afirmó que no contaba con un mesón en la cocina y que su espacio estaba conformado por lo básico para trabajar, como un computador, un mueble y un televisor, debido a que su prioridad en ese momento era desarrollar sus proyectos digitales.

Según se pudo ver en la transmisión, ese recuerdo estuvo acompañado de una carga emocional que llamó la atención de los espectadores. Al escuchar estas palabras, Aida Victoria se mostró conmovida y se salió de la cámara para llorar.

¿Qué dijeron Aida Victoria Merlano y Westcol sobre su relación?

Al retomar la conversación, Aida y Westcol hablaron sobre lo que significó su relación y recordaron que durante esa etapa compartieron aprendizajes importantes. Ambos señalaron que ese periodo les permitió crecer en ámbitos personales y laborales, más allá de las diferencias que surgieron con el tiempo.

Aida Victoria Merlano y Westcol hablan sobre su relación / (Foto del Canal RCN y AFP)

También expresaron que, aunque el vínculo cambió y cada uno siguió su propio camino, mantienen una postura de respeto mutuo. Los internautas afirman que coincidieron en que ese capítulo de sus vidas será recordado con aprecio y como parte de su proceso de crecimiento.