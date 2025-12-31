Beba y Renzo Meneses se muestran cercanos en redes: ¿inician las alianzas de La casa de los famosos?

Antes de que inicie La casa de los famosos 3, los movimientos de los participantes ya generan especulaciones entre los seguidores del reality. En esta ocasión, una grabación publicada por La Beba junto a Renzo Meneses abrió el debate sobre si ambos estarían creando una alianza o si se trata únicamente de contenido para redes.

¿Qué video subió La Beba junto a Renzo Meneses?

La grabación muestra a La Beba y a Renzo Meneses bailando la canción Hips Don’t Lie, específicamente en el fragmento que menciona “en Barranquilla se baila así”. El video fue grabado frente al faro de Puerto Colombia, un monumento reconocido del área metropolitana de Barranquilla y punto representativo de la ciudad.

Valerie de la Cruz es originaria de Barranquilla y ha reiterado en varias ocasiones su identidad costeña. Incluso, durante su confirmación para La casa de los famosos 2026, corrigió al “Jefe” para dejar claro que es “costeña, pero de Barranquilla”.

Por su parte, aunque no nació propiamente en la ciudad, Renzo Meneses se identifica como barranquillero, ciudad en la que creció y donde ha desarrollado su vida personal y profesional.

Barranquilla directo pa la casa más famosa de Colombia ❤️‍🔥

¿Qué relación tiene La Beba y Renzo Meneses?

La relación entre La Beba y Renzo Meneses no ha sido cercana. Ambos coincidieron anteriormente en un reality, pero no se les conoció una amistad consolidada ni un trabajo conjunto fuera de ese contexto. Precisamente por esto, aseguran que el video llamó la atención.

Tras la publicación, los internautas afirman que podría tratarse de un anticipo de una posible alianza dentro de La casa de los famosos 2026. Otros usuarios consideran que el video responde a la intención de producir contenido y resaltar sus raíces barranquilleras antes de ingresar al programa.

Se especula alianza entre La Beba y Renzo Meneses / (Fotos del Canal RCN)

Aunque ninguno de los dos participantes ha dado declaraciones acerca de estas especulaciones, los internautas se muestran emocionados por el tipo de contenido y la conexión que podría surgir de estos participantes que se han mostrado en redes.

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos 2026?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia contará con la participación de varias figuras del entretenimiento y las redes sociales. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Manuela Gómez

Alejandro Estrada

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Campanita

Juanse Laverde

Renzo Meneses

Valerie de La Cruz “Beba”

Jay Torres

Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

El reality se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial. Toda la información sobre la convivencia, dinámicas y novedades estará disponible en lacasadelosfamososcolombia.com.