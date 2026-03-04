Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por polémicas ni debates, sino por un gesto que lo tomó completamente por sorpresa en plena calle.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

A través de sus historias, el influencer contó que se encontraba en una cafetería en Bogotá cuando, en medio de su compra, recibió un detalle inesperado que lo dejó con una sonrisa. Según relató, una persona que trabaja en el lugar decidió obsequiarle una galleta muy especial.

El creador recibió una galleta con mensaje inspirado en su paso por el reality. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el detalle que recibió Nicolás Arrieta?

Arrieta mostró a cámara una galleta en forma de oso que tenía escrita una frase muy particular: “Nos encantó la bitácora del capitán”.

El mensaje hacía referencia directa a una de las secciones que el creador popularizó durante su participación en el reality.

El influencer calificó el gesto como “soberbio”, utilizando la palabra en tono positivo para expresar lo mucho que le gustó el detalle. Además, se mostró agradecido y dejó entrever que ese tipo de muestras de cariño son las que realmente valora.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

El momento rápidamente fue replicado eb redes, donde seguidores celebraron la creatividad de la fan y el impacto que tuvo su participación en el reality.

¿Qué es “La bitácora del capitán”?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Nicolás decidió crear un segmento personal al que llamó “La bitácora del capitán”.

En este espacio, hacía un recuento de los acontecimientos más relevantes del día dentro de la casa, analizando comportamientos y reflexionando sobre cómo el encierro podía afectar la cordura de los participantes.

La sección se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores del programa, quienes incluso pidieron que se hiciera una recopilación completa del contenido tras su salida.

Arrieta fue el séptimo eliminado del reality al obtener la votación más baja por parte del público, pero su paso por el programa dejó momentos que aún siguen siendo recordados por la audiencia.

Artículos relacionados Viral Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre murió tras conocer lo ocurrido

Ahora, el creador regresará como invitado especial al formato digital “¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos?”, que se transmite a través de la app y el canal oficial de YouTube de Canal RCN.

Este 4 de marzo, desde las 7:00 p.m., acompañará a los presentadores en un nuevo capítulo, demostrando que su historia dentro del reality todavía genera conversación.