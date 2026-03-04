Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

El creador recibió una galleta con mensaje inspirado en su paso por el reality y sorprendió al mostrar el gesto en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan
Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por polémicas ni debates, sino por un gesto que lo tomó completamente por sorpresa en plena calle.

Artículos relacionados

A través de sus historias, el influencer contó que se encontraba en una cafetería en Bogotá cuando, en medio de su compra, recibió un detalle inesperado que lo dejó con una sonrisa. Según relató, una persona que trabaja en el lugar decidió obsequiarle una galleta muy especial.

El creador recibió una galleta con mensaje inspirado en su paso por el reality
El creador recibió una galleta con mensaje inspirado en su paso por el reality. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el detalle que recibió Nicolás Arrieta?

Arrieta mostró a cámara una galleta en forma de oso que tenía escrita una frase muy particular: “Nos encantó la bitácora del capitán”.

El mensaje hacía referencia directa a una de las secciones que el creador popularizó durante su participación en el reality.

El influencer calificó el gesto como “soberbio”, utilizando la palabra en tono positivo para expresar lo mucho que le gustó el detalle. Además, se mostró agradecido y dejó entrever que ese tipo de muestras de cariño son las que realmente valora.

Artículos relacionados

El momento rápidamente fue replicado eb redes, donde seguidores celebraron la creatividad de la fan y el impacto que tuvo su participación en el reality.

¿Qué es “La bitácora del capitán”?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Nicolás decidió crear un segmento personal al que llamó “La bitácora del capitán”.

En este espacio, hacía un recuento de los acontecimientos más relevantes del día dentro de la casa, analizando comportamientos y reflexionando sobre cómo el encierro podía afectar la cordura de los participantes.

La sección se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores del programa, quienes incluso pidieron que se hiciera una recopilación completa del contenido tras su salida.

Arrieta fue el séptimo eliminado del reality al obtener la votación más baja por parte del público, pero su paso por el programa dejó momentos que aún siguen siendo recordados por la audiencia.

Artículos relacionados

Ahora, el creador regresará como invitado especial al formato digital “¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos?”, que se transmite a través de la app y el canal oficial de YouTube de Canal RCN.

Este 4 de marzo, desde las 7:00 p.m., acompañará a los presentadores en un nuevo capítulo, demostrando que su historia dentro del reality todavía genera conversación.

Nicolás Arrieta será invitado especial en ¿Qué hay pa' dañar? La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta será invitado especial en ¿Qué hay pa' dañar? La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ella es la exreina que fue la exnovia de Juanda Caribe de La casa de los famosos Col: ¿quién? La casa de los famosos

Ella es la exreina que fue la exnovia de Juanda Caribe de La casa de los famosos Col: ¿quién?

Ella es la bella mujer que fue exnovia de Juanda Caribe de La casa de los famosos Col en el pasado e internautas dividen opiniones.

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa La casa de los famosos

La IA predice quién entrará primero a La casa de los famosos esta noche: ¿Juanda Caribe o Alexa?

La IA anticipó quién entraría primero en la gala de eliminación de hoy en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

¿Norma Nivia está embarazada? Norma Nivia

¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Norma Nivia sorprendió al romper el silencio tras meses de rumores y aclarar si está esperando un bebé.

Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue Viral

Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista