Perrito conmueve al aferrarse al ataúd de su humano durante el velorio | video

A través de las redes sociales, ha circulado un video que ha conmovido a todos los internautas, pues la imagen de una dolorosa situación de un perrito le está dando vuelta al mundo.

En la era digital, las plataformas digitales han servido para generar más sensibilidad con lo que ocurre con aquellos que no tienen voz, lo que ha funcionado para hacer denuncias o dar visibilidad a la dura vida que los animales viven a diario.

De hecho, esto les ha permitido a los seres humanos a conocer el lado leal de algunas especies, como el caso de los caninos.

¿Cuál es el conmovedor video de un perrito sobre el ataúd de su dueño?

En los últimos días, se viralizó un conmovedor video de un perrito sobre el ataúd de su dueño; en el clip, se puede percibir que él se aferra para no dejar ir a su humano en pleno velorio.

Se puede notar que, los seres amados de la persona fallecida están en medio del llanto, tratando de separar al canino del féretro, mientras se ve algo ansioso, mirando para todo lado intentado comprender qué es lo que pasa.

Según lo que se ve en la grabación, el perro es de raza pastor australiano y por su tamaño, pudo subirse al carro que trasladaba el ataúd de su dueño.

¿Cuáles han sido las reacciones por el conmovedor video del perro sobre el ataúd de su dueño?

Como es de esperarse, este tipo de videos generan mucha nostalgia y conmoción entre los usuarios de internet, por lo que se ha compartido múltiples veces e incluso, en los medios de comunicación.

El clip que solo dura 23 segundos, mostró el claro ejemplo de la inocencia y la lealtad de los caninos, lo que sirve para dar a entender que, aunque muchos decidan abandonarlos, esa seria una decisión que esos seres vivos jamás tomarían.

A través de los comentarios, los internautas revelaron su compasión y empatía por el canino, resaltando su acto más puro de amor y lealtad.

Hasta el momento, no se conoce la versión de los hechos de parte de la familia, para confirmar si el canino está bien o está viviendo su duelo.