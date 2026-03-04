Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Perrito conmueve al aferrarse al ataúd de su humano durante el velorio | video

El video viral de un perrito aferrado al ataúd de su dueño le está dando la vuelta al mundo, conmoviendo a los internautas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Conmoción en redes por perrito que se niega a dejar el ataúd de su humano
Perrito intenta quedarse junto al ataúd de su dueño. (Foto: Freepik)

A través de las redes sociales, ha circulado un video que ha conmovido a todos los internautas, pues la imagen de una dolorosa situación de un perrito le está dando vuelta al mundo.

Artículos relacionados

En la era digital, las plataformas digitales han servido para generar más sensibilidad con lo que ocurre con aquellos que no tienen voz, lo que ha funcionado para hacer denuncias o dar visibilidad a la dura vida que los animales viven a diario.

De hecho, esto les ha permitido a los seres humanos a conocer el lado leal de algunas especies, como el caso de los caninos.

Artículos relacionados

¿Cuál es el conmovedor video de un perrito sobre el ataúd de su dueño?

En los últimos días, se viralizó un conmovedor video de un perrito sobre el ataúd de su dueño; en el clip, se puede percibir que él se aferra para no dejar ir a su humano en pleno velorio.

Perrito intenta quedarse junto al ataúd de su dueño.
Conmoción en redes por perrito que se niega a dejar el ataúd de su humano. (Foto: Freepik)

Se puede notar que, los seres amados de la persona fallecida están en medio del llanto, tratando de separar al canino del féretro, mientras se ve algo ansioso, mirando para todo lado intentado comprender qué es lo que pasa.

Según lo que se ve en la grabación, el perro es de raza pastor australiano y por su tamaño, pudo subirse al carro que trasladaba el ataúd de su dueño.

¿Cuáles han sido las reacciones por el conmovedor video del perro sobre el ataúd de su dueño?

Como es de esperarse, este tipo de videos generan mucha nostalgia y conmoción entre los usuarios de internet, por lo que se ha compartido múltiples veces e incluso, en los medios de comunicación.

Perrito conmueve por estar en el ataúd de su dueño
Perrito se niega a dejar el ataúd de ssu dueño. (Foto: Freepik)

El clip que solo dura 23 segundos, mostró el claro ejemplo de la inocencia y la lealtad de los caninos, lo que sirve para dar a entender que, aunque muchos decidan abandonarlos, esa seria una decisión que esos seres vivos jamás tomarían.

A través de los comentarios, los internautas revelaron su compasión y empatía por el canino, resaltando su acto más puro de amor y lealtad.

Hasta el momento, no se conoce la versión de los hechos de parte de la familia, para confirmar si el canino está bien o está viviendo su duelo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue Viral

Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

La modelo y actriz falleció a los 62 años tras enfrentar una enfermedad que se agravó en los últimos meses.

Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre falleció tras conocer la tragedia Viral

Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre murió tras conocer lo ocurrido

La creadora de contenido murió en un accidente de tránsito y horas después su padre también falleció tras conocer la noticia.

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse una desafortunada pérdida en las últimas horas.

Lo más superlike

¿Norma Nivia está embarazada? Norma Nivia

¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Norma Nivia sorprendió al romper el silencio tras meses de rumores y aclarar si está esperando un bebé.

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista