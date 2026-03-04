Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre murió tras conocer lo ocurrido

La creadora de contenido murió en un accidente de tránsito y horas después su padre también falleció tras conocer la noticia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre falleció tras conocer la tragedia
Falleció influencer de 25 años en devastador accidente; su padre falleció tras conocer la tragedia. (Foto FreePik)

Una profunda conmoción se vive en Brasil tras confirmarse la muerte de la joven influencer Karla Thaynnara, quien perdió la vida en un accidente de tránsito a los 25 años.

La tragedia se agravó aún más luego de que medios locales informaran que su padre falleció pocas horas después de enterarse de lo ocurrido.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde allegados compartieron mensajes de despedida que rápidamente generaron una ola de reacciones entre sus seguidores.

¿Quién era Karla Thaynnara?

Karla Thaynnara era una influencer y enfermera brasileña que había logrado construir una comunidad de casi 60.000 seguidores en Instagram.

En su perfil compartía contenido relacionado con el fitness, su pasión por las motocicletas y momentos especiales junto a su hija de siete años, quien aparecía con frecuencia en sus publicaciones.

Su autenticidad y estilo de vida activo le habían permitido conectar con miles de personas que hoy lamentan su partida. La última publicación en su cuenta fue el 21 de febrero, cuando compartió un video entrenando, sin imaginar que días después su nombre sería noticia por una tragedia.

Karla Thaynnara falleció en devastador accidente; su padre murió horas después tras conocer la noticia
Karla Thaynnara falleció en devastador accidente; su padre murió horas después tras conocer la noticia. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de su muerte?

De acuerdo con información del medio brasileño Correio Braziliense, la joven falleció el pasado 3 de marzo tras un choque entre la motocicleta que conducía y un automóvil en una avenida del país. Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo materia de reporte por parte de las autoridades locales.

La situación se tornó aún más dolorosa cuando trascendió que su padre, identificado como José Carlos Andrade Nogueira, acudió al lugar del accidente y, tras conocer el fallecimiento de su hija, murió horas después por el dolor de la noticia. El impacto emocional de la pérdida habría sido determinante en este desenlace, según reportes de la prensa brasileña.

En redes sociales, cientos de usuarios han dejado mensajes de despedida, destacando lo joven que era y enviando palabras de fortaleza para su hija. Muchos comentarios expresan oraciones y deseos de consuelo para la familia, especialmente para la menor que queda huérfana.

La historia ha generado gran impacto no solo por la edad de la influencer, sino por la doble tragedia que golpeó a la familia en cuestión de horas.

Karla Thaynnara perdió la vida en accidente; su padre no resistió la noticia
Karla Thaynnara perdió la vida en accidente; su padre no resistió la noticia. (Foto FreePik)
