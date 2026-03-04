En los últimos días, el nombre de Jenny López, quien es la actual pareja de Jhonny Rivera, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por consagrar su amor junto a Jhonny Rivera.

Desde luego, una de las parejas más estables en el campo del entretenimiento son Jenny López y el cantante de música popular, quienes se han convertido en una de las parejas más estables en el campo del entretenimiento.

Por esta razón, Jenny divide una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras emprender un viaje fuera del país e internautas se preguntan si irá sola o con su esposo.

¿Cuál es la razón por la que Jenny López emprenderá viaje fuera del país?

Cabe destacar que Jenny López ha adquirido una gran variedad de opiniones por parte de los internautas no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico y ser una reconocida cantante, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal.

Así anunció la esposa de Jhonnny Rivera que viajará fuera del país. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Jenny se ha convertido en centro de atención mediática en las últimas horas tras compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está sumamente orgullosa de emprender un viaje fuera del país.

En la fotografía se evidencia que Jenny tendrá la oportunidad de viajar a España, pues, visitará varias ciudades de ese país en donde se presentará distintos lugares, llevando en alto su gran talento para la música.

¿Jenny López viajará con o sin Jhonny Rivera tras reciente fotografía compartida?

Tras la reciente publicación de Jenny López en las que les anunció a sus seguidores que viajará fuera del país, muchos se han preguntado acerca de si Jhonny Rivera viajará o no.

¿Qué proyectos tiene Jhonny Rivera próximamente? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, se refleja que Jhonny Rivera sí viajará fuera del país, pero, por lo pronto, está terminando unos respectivos compromisos en Colombia.

Con base en esto, muchos de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de la gran presentación que tendrá Jhonny Rivera junto a su esposa fuera del país.