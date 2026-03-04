Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Harry Styles rompe el silencio por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil”

El cantante habló por primera vez del duelo que vivió tras la muerte de su excompañero y la presión mediática.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público
Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público. (Foto Angela Weiss / AFP) (Foto Valerie Macon/ AFP)

Más de un año después del fallecimiento de Liam Payne, el cantante Harry Styles decidió hablar públicamente por primera vez sobre el impacto emocional que le dejó la partida de su amigo y excompañero de banda.

Lo hizo en una conversación durante una entrevista con Apple Music, donde abordó el duelo, la fama y la presión que implica vivir una pérdida bajo la mirada del mundo.

¿Qué dijo Harry Styles sobre la muerte de Liam Payne?

El artista británico reconoció que referirse a Liam no es sencillo. Dejó claro que ha sido un proceso complejo y doloroso, especialmente porque la relación que compartieron trascendía lo profesional.

Ambos formaron parte de One Direction, una de las agrupaciones más exitosas de la última década, experiencia que marcó profundamente sus vidas.

Durante la entrevista, Styles reflexionó sobre cómo muchas personas olvidan que los artistas siguen siendo seres humanos, incluso cuando atraviesan situaciones extraordinarias. Explicó que, tras la muerte de Payne, hubo un periodo en el que le costó asimilar no solo la pérdida, sino también la reacción pública que la rodeó.

El cantante dio a entender que sintió una presión externa para pronunciarse de determinada manera o en ciertos tiempos, como si el dolor necesitara validarse públicamente.

Señaló que fue extraño percibir que algunas personas parecían sentirse con derecho a opinar sobre cómo debía vivir su duelo.

También compartió que perder a alguien con quien compartió momentos tan intensos, giras mundiales y una etapa crucial de juventud es algo difícil de explicar. Describió a Liam como una persona de corazón noble, alguien que siempre buscaba ser bueno y que tenía una sensibilidad especial.

Styles aseguró que, con el paso del tiempo, ha comprendido que la mejor forma de honrar a un amigo que ya no está es vivir plenamente, valorar los recuerdos y seguir adelante con gratitud por lo compartido.

Harry Styles admite que le costó procesar la muerte de Liam Payne bajo la mirada pública
Harry Styles admite que le costó procesar la muerte de Liam Payne bajo la mirada pública. (Foto JUSTIN TALLIS / AFP)

¿Qué ocurrió con Liam Payne?

Liam Payne falleció en octubre de 2024 a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Su muerte generó conmoción internacional y una ola de homenajes por parte de fans y colegas.

Tras conocerse la noticia, los integrantes restantes de One Direction publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaron estar completamente devastados. En ese mensaje señalaron que necesitaban tiempo para llorar y procesar la pérdida de quien consideraban un hermano, y que, cuando estuvieran listos, habría más palabras.

Hoy, más de un año después, las declaraciones de Harry Styles muestran que el duelo sigue siendo un proceso profundo y personal, incluso lejos de los escenarios.

A un año de la tragedia, Harry Styles revela cómo vivió la muerte de Liam Payne
A un año de la tragedia, Harry Styles revela cómo vivió la muerte de Liam Payne. (Foto Andrew H. Walker / AFP)
