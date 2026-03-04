Falleció Annabel Schofield, supermodelo de Vogue y actriz de “Dallas”, tras una dura batalla contra el cáncer

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

La modelo y actriz falleció a los 62 años tras enfrentar una enfermedad que se agravó en los últimos meses.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue
Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue. (Foto FreePik)

El mundo de la moda y el entretenimiento despide a una de sus figuras más recordadas.

La noticia de la muerte de una reconocida supermodelo y actriz ha generado conmoción entre seguidores y miembros de la industria, especialmente porque en los últimos años había compartido públicamente su batalla contra una enfermedad que poco a poco deterioró su salud.

La artista falleció el 28 de febrero en Los Ángeles, a los 62 años, luego de atravesar un complejo proceso médico que se extendió durante varios años.

Falleció emblemática modelo de los 80 que también triunfó en televisión
Falleció emblemática modelo de los 80 que también triunfó en televisión. (Foto FreePik)

¿Quién es la supermodelo y actriz que falleció?

Se trata de Annabel Schofield, modelo nacida en Gales que alcanzó notoriedad internacional durante las décadas de 1980 y 1990. Su rostro apareció en portadas de reconocidas revistas de moda como Vogue, además de protagonizar campañas para importantes firmas, entre ellas Yves Saint Laurent.

En el ámbito publicitario, participó en comerciales para marcas como Rimmel, Revlon y Boots No.7.

Uno de los anuncios más recordados fue el de Bugle Boy Jeans, donde pronunciaba una frase que se volvió icónica mientras conducía un Ferrari negro en medio del desierto, consolidando así su imagen como símbolo de estilo y sofisticación.

Más adelante se trasladó a Los Ángeles para ampliar su carrera en la actuación. En 1988 interpretó a Laurel Ellis en la popular serie Dallas, apareciendo en 12 episodios. También participó en producciones cinematográficas como Dragonard, Solar Crisis y Eye of the Widow, además de intervenir en un episodio de Dangerous Curves en 1992.

Con el tiempo, Schofield también incursionó en la producción, formando parte del equipo detrás de películas como The Brothers Grimm, Doom y City of Ember, ampliando así su presencia en la industria audiovisual.

¿Cuál fue la causa de muerte?

Annabel Schofield enfrentó durante tres años una dura batalla contra el cáncer. En julio del año pasado reveló que la enfermedad se había extendido a su cerebro, complicando significativamente su estado de salud.

A través de una campaña en GoFundMe y publicaciones en redes sociales, compartió detalles de su tratamiento y las dificultades médicas que atravesaba.

En una de sus últimas actualizaciones, en enero, explicó que había sido sometida a una operación para extirpar un tumor en la cavidad nasal.

En ese momento comentó que se sentía débil e inestable, aunque aliviada por poder respirar mejor tras la intervención. También expresó que estaba agotada de pedir ayuda, pero que necesitaba apoyo hasta poder regresar a trabajar.

Finalmente, la enfermedad avanzó y la actriz no logró superar las complicaciones derivadas del cáncer, dejando un legado que combina elegancia, versatilidad y una lucha valiente frente a la adversidad.

Falleció Annabel Schofield, supermodelo de Vogue y actriz de “Dallas”, tras una dura batalla contra el cáncer
Falleció Annabel Schofield, supermodelo de Vogue y actriz de “Dallas”, tras una dura batalla contra el cáncer. (Foto FreePik)
