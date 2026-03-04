Andrea Valdiri sorprendió al revelar cómo son las invitaciones de los 15 años de Isabella, su hija

Los preparativos de los 15 años de Isabella Valdiri siguen dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, el foco no estuvo en los regalos ni en la celebración previa, sino en un detalle que Andrea Valdiri decidió mostrar públicamente.

¿Cómo son las tarjetas de invitación de los 15 de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri?

La creadora de contenido Andrea Valdiri compartió a través de sus historias de Instagram el diseño de las tarjetas de invitación para la fiesta de su hija Isabella Valdiri.

Según se observa en los videos publicados, la invitación viene dentro de una caja en tonos rosado y blanco. El empaque incluye una cinta con encaje y una frase impresa que dice:

“Eres la inspiración para este sueño, Isabella Valdiri”.

Andrea explicó que decidió mandar a hacer estas invitaciones personalizadas con el propósito de que su hija conserve una como recuerdo de esta etapa. De acuerdo con lo que mostró, el diseño fue pensado como parte de la temática general de la celebración.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre las tarjetas de Isabella Valdiri?

En sus publicaciones, Andrea comentó que los 15 años representan un momento significativo para su familia. Por esa razón, señaló que quiso participar en la organización y cuidar de cada detalle.

La empresaria ya había anticipado que se encargaría personalmente de varios aspectos del evento. En esta ocasión, destacó que la invitación no solo cumple la función de convocar a los invitados, sino que también se convierte en un buen recuerdo.

Andrea Valdiri celebra los quince años de Isabella Valdiri, su hija / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Andrea señaló que también mandó a elaborar una tarjeta exclusiva para su hija, con la intención de que la conserve como recuerdo de sus 15 años.

¿Qué regalos recibió Isabella Valdiri en sus quince años?

En la celebración de sus 15 años, Isabella Valdiri compartió en redes sociales varios de los regalos que recibió por parte de su familia, especialmente de su madre, Andrea Valdiri.

Entre los obsequios que mostró en una publicación de Instagram se encuentran:

Un ramo de rosas.

Un desayuno especial.

Un pastel de dos pisos con decoración floral y el mensaje “Isa, te amo”.

Un reloj de alta gama con correa negra y marco dorado.

Isabella Valdiri presumió sus regalos de quince años / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Este último fue uno de los detalles que más generó conversación, ya que, según se comentó en redes, tendría un valor aproximado de 56 millones de pesos colombianos. Andrea explicó que decidió adquirirlo tras notar el interés de su hija por este accesorio.

Estos regalos han llamado la atención de los internautas, quienes cuestionan que, si así fue el inicio de la celebración, cómo será la fiesta principal de los 15 años.