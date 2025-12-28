Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

La comunidad artística de Monterrey, México lamenta el fallecimiento de Betty Garay, reconocida intérprete local que murió tras enfrentar varias complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales y generó múltiples reacciones de colegas, seguidores y personas cercanas que acompañaron su trayectoria artística durante años.

Betty Garay permanecía hospitalizada desde semanas atrás, situación que la llevó a vivir una Navidad distinta, lejos de los escenarios y del ritmo habitual de su vida profesional.

¿Quién fue Betty Garay?

Betty Garay fue una figura conocida en el medio artístico por su participación constante en proyectos locales y por su cercanía con el público. Además, formaba parte de una familia vinculada al entretenimiento, al ser hermana del director Mike Rodríguez y del comediante Pedro Rodríguez.

Durante ese periodo, su familia se mantuvo informando de manera gradual sobre su estado de salud y agradeciendo el apoyo recibido por parte del público.

Tras su fallecimiento, uno de los aspectos que más conmovió a quienes seguían de cerca su situación fue el gesto realizado por sus hijos durante la Navidad.

De acuerdo con lo compartido por Fofo Rodríguez, Betty Garay había expresado como deseo que su cena navideña fuera compartida con personas que, al igual que ella, tenían a un ser querido internado en el hospital.

(Foto FreePik)

Sus hijos decidieron cumplir esa petición y llevaron alimentos para compartir con otras familias que atravesaban momentos difíciles en el centro médico. Este acto fue destacado en redes sociales como una forma de honrar la generosidad y sensibilidad que caracterizaban a la actriz.

El gesto fue recibido con mensajes de apoyo y reconocimiento, ya que reflejó la manera en que Betty Garay pensaba incluso en medio de su propia situación de salud. Para muchos, este último deseo cumplido resumió la forma de ser de la actriz fuera de los reflectores.

¿De qué murió la actriz Betty Garay?

Según información entregada por su familia, Betty Garay falleció debido a complicaciones relacionadas con desajustes en sus niveles de glucosa. Días antes de su muerte, su hijo había explicado que enfrentaba constantes subidas y bajadas de azúcar, además de otros problemas médicos que mantenían su estado delicado.

El pasado 3 de diciembre, se había compartido públicamente que la actriz también padecía una úlcera, una colostomía y fuertes dolores físicos. Aunque en algunos momentos se reportó estable, su condición se fue agravando con el paso de los días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento el 28 de diciembre.