¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

A pocos días del estreno de La casa de los famosos 2026, Yuli Ruiz decidió interactuar con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Sus respuestas dieron pistas claras sobre cómo llega emocionalmente al programa y qué tan abierta está a nuevas experiencias durante el encierro.

¿Yuli Ruiz se encuentra en una relación sentimental?

Durante la dinámica, un internauta le preguntó si estaba saliendo con alguien en secreto. Ante esto, Yuli Ruiz aclaró que en el pasado sí estuvo conociendo a alguien, pero que actualmente no mantiene ningún vínculo sentimental. Según destacó, su atención está centrada en fortalecer sus proyectos personales.

Yuli Ruiz revela detalles de su vida sentimental / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que este enfoque ha sido clave en esta etapa de su vida, ya que considera que ingresar a La casa de los famosos 2026 requiere disciplina y claridad mental. Por ello, afirmó que llega sin ataduras emocionales y con la intención de concentrarse en el reto que implica la convivencia.

¿Yuli Ruiz se enamorará en La casa de los famosos durante el reality?

En varias oportunidades, Yuli Ruiz ha manifestado que entra al reality “felizmente soltera y sin compromisos”. No obstante, también ha sido clara en que no descarta que algo pueda surgir de manera natural durante la experiencia.

La actriz ha destacado que está abierta a cualquier situación que se dé sin buscarla de forma intencional. Explicó que, si alguien le demuestra interés dentro de la casa y se genera una conexión, es posible que algo pueda ocurrir, aunque recalcó que no pierde el enfoque principal de su participación.



Frente a la pregunta directa sobre si podría enamorarse en La casa de los famosos 2026, respondió que no se cierra a esa opción, pero tampoco entra con expectativas concretas. Tampoco se cerró a la posibilidad de tener relaciones en el programa, destacando que en este tipo de formatos todo puede pasar.

¿Cómo se mostrará Yuli Ruiz en La casa de los famosos 2026?

Yuli Ruiz ha explicado que su ingreso al reality tiene como objetivo mostrarse tal como es y permitir que el público conozca facetas de su personalidad que no comparte en redes sociales. Según ha contado, considera esta participación como un reto personal que le permitirá fortalecer la constancia y la disciplina.

Yuli Ruiz habla sobre su participación en La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la convivencia, ha mencionado que puede adaptarse tanto a roles de liderazgo como al trabajo en equipo, dependiendo de las circunstancias. También ha sido enfática en que no tolera actitudes de irrespeto y que, si llegase a enfrentarlas, lo haría directamente.

Estas declaraciones han generado comentarios entre los internautas, que se mantienen a la expectativa del estreno del reality, programado para el 12 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com