Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

Yuli Ruiz habló en Instagram sobre su situación sentimental y reveló si podría enamorarse en La casa de los famosos 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yuli Ruiz habló en Instagram sobre su situación sentimental
¿Yuli Ruiz tendrá una relación en La casa de los famosos 2026? / (Foto del Canal RCN)

A pocos días del estreno de La casa de los famosos 2026, Yuli Ruiz decidió interactuar con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Sus respuestas dieron pistas claras sobre cómo llega emocionalmente al programa y qué tan abierta está a nuevas experiencias durante el encierro.

Artículos relacionados

¿Yuli Ruiz se encuentra en una relación sentimental?

Durante la dinámica, un internauta le preguntó si estaba saliendo con alguien en secreto. Ante esto, Yuli Ruiz aclaró que en el pasado sí estuvo conociendo a alguien, pero que actualmente no mantiene ningún vínculo sentimental. Según destacó, su atención está centrada en fortalecer sus proyectos personales.

¿Yuli Ruiz se encuentra en una relación sentimental?
Yuli Ruiz revela detalles de su vida sentimental / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que este enfoque ha sido clave en esta etapa de su vida, ya que considera que ingresar a La casa de los famosos 2026 requiere disciplina y claridad mental. Por ello, afirmó que llega sin ataduras emocionales y con la intención de concentrarse en el reto que implica la convivencia.

Artículos relacionados

¿Yuli Ruiz se enamorará en La casa de los famosos durante el reality?

En varias oportunidades, Yuli Ruiz ha manifestado que entra al reality “felizmente soltera y sin compromisos”. No obstante, también ha sido clara en que no descarta que algo pueda surgir de manera natural durante la experiencia.

La actriz ha destacado que está abierta a cualquier situación que se dé sin buscarla de forma intencional. Explicó que, si alguien le demuestra interés dentro de la casa y se genera una conexión, es posible que algo pueda ocurrir, aunque recalcó que no pierde el enfoque principal de su participación.


Frente a la pregunta directa sobre si podría enamorarse en La casa de los famosos 2026, respondió que no se cierra a esa opción, pero tampoco entra con expectativas concretas. Tampoco se cerró a la posibilidad de tener relaciones en el programa, destacando que en este tipo de formatos todo puede pasar.

Artículos relacionados

¿Cómo se mostrará Yuli Ruiz en La casa de los famosos 2026?

Yuli Ruiz ha explicado que su ingreso al reality tiene como objetivo mostrarse tal como es y permitir que el público conozca facetas de su personalidad que no comparte en redes sociales. Según ha contado, considera esta participación como un reto personal que le permitirá fortalecer la constancia y la disciplina.

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su participación en La casa de los famosos 2026?
Yuli Ruiz habla sobre su participación en La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la convivencia, ha mencionado que puede adaptarse tanto a roles de liderazgo como al trabajo en equipo, dependiendo de las circunstancias. También ha sido enfática en que no tolera actitudes de irrespeto y que, si llegase a enfrentarlas, lo haría directamente.

Estas declaraciones han generado comentarios entre los internautas, que se mantienen a la expectativa del estreno del reality, programado para el 12 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

uan Palau es el nuevo confirmado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juan Palau se une a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó El Jefe

A pocos días del estreno de la tercera temporada, se confirmó el ingreso del cantante y actor Juan Palau a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

¿Qué Hay Pa’ Dañar? regresa de vacaciones en compañía de Valentina Taguado y Johana Velandia. Conéctate por la App del Canal RCN.

Yuli Ruiz compartió un mensaje de despedida dirigido a un ser especial La casa de los famosos

Yuli Ruiz protagoniza emotiva despedida a un ser especial: “No me he ido y ya te extraño”

Yuli Ruiz compartió un mensaje de despedida dirigido a un ser especial antes de ingresar La casa de los famosos y enterneció las redes.

Lo más superlike

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Westcol se va contra Yina Calderón en streaming con Aida Merlano Westcol

Westcol arremete contra Yina Calderón durante streaming con Aida Merlano: esta fue la razón

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias