Andrea Valdiri dejó en shock a Isabella con inesperada sorpresa de cumpleaños: la hizo llorar

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con emotiva serenata en la madrugada tras cumplir sus 15 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri despertó a Isabella con mariachis y su reacción fue inolvidable
Andrea Valdiri preparó inesperada serenata y así reaccionó Isabella en sus 15.

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri se apoderó de las tendencias en Colombia tras sorprender a su hija Isabella en la madrugada de este 3 de marzo de 2026, día en que celebra su cumpleaños número 15, con una emotiva serenata que quedó registrada en video.

¿Cómo fue la sorpresa que Andrea Valdiri le preparó a Isabella?

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Andrea Valdiri mostró que, antes del amanecer, se encontraba justo afuera de la casa organizando cada detalle.

En las imágenes se le ve visiblemente emocionada mientras les indicaba a los mariachis cuál era el balcón al que debían dirigir la serenata.

Minutos después, la influenciadora subió a la habitación de Isabella para despertarla cantándole el “Feliz cumpleaños”.

La joven, aún en su cama, aplaudía sonriente mientras Andrea sostenía un pastel de chocolate en sus manos y grababa el momento.

Andrea, sin darle mayores pistas, invitó a su hija a asomarse al balcón. Fue entonces cuando comenzó la serenata.

Andrea Valdiri despertó a Isabella con mariachis y su reacción fue inolvidable
Andrea Valdiri preparó inesperada serenata y así reaccionó Isabella en sus 15.

¿Cuál fue la reacción de Isabella, hija de Andrea Valdiri al ver a los mariachis?

Al abrir el balcón y encontrarse con los mariachis interpretando “Quince primaveras tienes que cumplir”, Isabella no pudo contener las lágrimas.

La emoción fue inmediata: rompió en llanto y abrazó fuertemente a su mamá mientras sonaba la canción dedicada a las quinceañeras.

En los videos se aprecia cómo ambas se funden en un abrazo mientras la música continúa. Andrea Valdiri tampoco podía contener las lágrimas y, entre emoción y sonrisas, cantaba la canción dedicada a su hija en medio de la serenata.

Andrea Valdiri despertó a Isabella con mariachis y su reacción fue inolvidable
Andrea Valdiri preparó inesperada serenata y así reaccionó Isabella en sus 15.

Por su parte, Isabella se mostraba profundamente emocionada; las lágrimas no dejaron de rodar por su rostro mientras disfrutaba del momento y abrazaba a su mamá en esta fecha tan especial.

Por supuesto que el momento generó reacciones entre los millones de seguidores de la barranquillera: “Ella dijo en las historias que a Isa le tocó al inicio las vacas flacas que por eso se merecía lo mejor” o “Wow solo una madre que la ha luchado entiende”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

