Andrea Valdiri mostró el vestido de 15 años de su hija Isabella, ¿cómo es el diseño?

Andrea Valdiri mostró detalles del vestido que lucirá Isabella en la celebración de sus 15 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri mostró detalles del vestido que lucirá su hija en su fiesta de 15
Andrea Valdiri mostró adelantos del exclusivo vestido de 15 años de su hija Isabella. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri volvió a llamar la atención de sus millones de seguidores tras revelar nuevos detalles sobre el vestido que lucirá su hija Isabella en la celebración de sus 15 años.

¿Qué mostró Andrea Valdiri del vestido que lucirá Isabella en la fiesta de 15?

A través de redes sociales, la influenciadora compartió en un video la entrega del traje para la esperada fiesta.

Andrea Valdiri compartió el momento en que visitó a la diseñadora encargada de confeccionar el vestido y dejó ver algunos detalles del lujoso diseño que lucirá su hija mayor.

Allí se pudo observar cuando estaban empacando el traje, justo antes de que fuera retirado de la tienda. Aunque no dejó ver el diseño completo, sí mostró algunos detalles del acabado y la tela.

En las imágenes se observan destellos y texturas que evidencian un vestido elaborado con materiales llamativos, ideal para una noche especial. El diseño, de tono claro, resaltaría por los detalles en la parte superior, con piedras y flores en la misma gama de color.

Andrea Valdiri mostró detalles del vestido que lucirá su hija en su fiesta de 15
Andrea Valdiri mostró adelantos del exclusivo vestido de 15 años de su hija Isabella. (Foto: Canal RCN)

La barranquillera se mostró muy emocionada en el video y, mientras posaba frente a un espejo, de fondo se observaba a varias personas empacando con cuidado el vestido que lucirá Isabella en su celebración.

¿Quién diseñó el vestido y qué se sabe del look que usará Isabella, hija de Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri también mostró el encuentro con la diseñadora responsable del vestido, aunque sin revelar mayores especificaciones sobre el concepto o estilo definitivo.

Lo que sí dejó claro es que se trata de un diseño preparado especialmente para la ocasión.

Andrea Valdiri mostró detalles del vestido que lucirá su hija en su fiesta de 15
Andrea Valdiri mostró adelantos del exclusivo vestido de 15 años de su hija Isabella. (Foto: Canal RCN)

Hasta el momento, Andrea Valdiri no ha publicado imágenes completas del vestido puesto en Isabella, manteniendo en reserva el resultado final para la noche de la celebración, que se presume sería el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que hoy, 3 de marzo, Isabella está de cumpleaños.

Sin embargo, los adelantos compartidos han generado expectativa entre sus millones de seguidores, quienes están atentos a cada detalle y elogiando su rol de madre: “digan lo que quieran de esta mujer, pero como mamá es lo máximo”, fue uno de los comentarios en redes.

 

