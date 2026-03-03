Omar Murillo aviva rumores de su orientación tras mostrar cercanía con un hombre

Desde enero del 2026, han surgido especulaciones sobre la orientación del actor Omar Murillo, quien tras su divorcio con Koral Costa, ha generado comentarios por su supuesta cercanía con otros hombres.

Ante estos rumores, el actor rompió el silencio y reveló la verdad y la opinión de todos los comentarios que ha recibido.

De hecho, a través de sus publicaciones e historias, sigue dando de qué hablar, pues sabe que eso genera conversación entre sus seguidores.

¿Cómo nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?

Tras confirmarse que se había separado de Koral Costa, Omar Murillo despertó sospechas de su orientación por la cercanía con otros hombres, sin duda, esto no quiere decir nada, pero sus seguidores empezaron con las especulaciones.

Omar Murillo vuelve a encender rumores sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

Pues el actor subió una foto en el gimnasio frente al espejo y al lado de él estaba un hombre, quien también estaba presumiendo su cuerpo tonificado y trabajado. Sin embargo, esto no fue bien visto para muchos.

¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

Omar Murillo rompió el silencio ante tantas especulaciones y reveló que él no veía nada de malo en tomarse una foto con un hombre, o sea, que para él esto no significaba nada.

Aunque quiso responder las dudas sobre su orientación, el mensaje del actor fue más dirigido hacia las personas que viven preocupadas por la vida de los demás y no por ellas mismas y esto dijo Murillo.

Tras darle vuelta al asunto, nunca confirmó o desmintió las especulaciones sobre su orientación, por aún así, ha dado de qué hablar al compartir fotos y videos siendo cercano con otros hombres, de hecho, lo hace porque sabe que esto genera conversación.

Omar Murillo desata comentarios por su cercanía con otro hombre. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles son las historias de Omar Murillo que avivan los rumores sobre su orientación?

Mencionado anteriormente, Omar Murillo sabe qué es lo que pone a hablar a las personas y por eso genera conversación dejando que sus seguidores “saquen sus propias conclusiones”, eso fue l que escribió en uno de sus más recientes posts.

Sin embargo, en horas de la mañana de este martes 3 de marzo, el actor reveló varias historias junto a otro hombre tras salir del gimnasio, lo que avivan los rumores de sus gustos y, además, sus seguidores, asociaron un color de una de sus prendas como algo revelador en cuanto a sus preferencias.