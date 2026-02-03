Omar Murillo reveló foto junto a un hombre tras rumores de su orientación: “saquen sus conclusiones”

Durante las últimas semanas, el reconocido actor, Omar Murillo, ha generado conversación en las redes sociales, luego de que terminara su relación con Koral Costa, pues eran una de las parejas más estables de la farándula colombiana y sin duda, su divorcio sorprendió a sus fanáticos.

Sin embargo, no solo fue su separación lo que hizo que los internautas opinaran en las plataformas digitales, sino los comportamientos del actor, quien ha causado revuelo por su orientación y por eso mismo, ha hablado en repetidas ocasiones sobre el tema en sus historias.

¿Cómo nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?

Luego de que se confirmara su separación con Koral Costa, ambos actores hablaron y empezaron a publicar en sus respectivas redes sociales cómo han vivido su soltería y por supuesto, rompieron el silencio y tocando el tema.

Pues lo que se sabe, es que terminaron no por falta de amor, sino porque ambos tomaron diferentes caminos e incluso antes del divorcio.

Omar Murillo habló claro tras rumores por sus publicaciones con hombres. (Foto: Freepik)

Sin embargo, quien más llamó la atención fue Omar, quien desde que está soltero, ha publicado fotos e historias con otros hombres y por eso se empezó a especular sobre su orientación.

¿Qué ha dicho Omar Murillo sobre su orientación?

Tras rumores y comentarios constantes en sus redes, Omar Murillo rompió el silencio y fue directo con quienes empezaron a preguntarle si le gustaban los hombres, luego de publicar las fotos que generaron sospecha en sus seguidores.

El colombiano, quien está radicando en España, cuestionó a las personas que están interesadas en conocer los gustos de los otros y, además, dijo que no tenía nada de malo posar en una imagen junto a otro hombre, aclarando que no veía que algo estuviera mal.

Aunque no dijo si sí o no le gustan las personas de su mismo género, Omar dijo que las persona deberían invertir su energía en cosas más importantes en vez de querer saber todo sobre la vida del prójimo.

Omar Murillo lanzó mensaje contundente tras especulaciones en redes. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la foto de Omar Murillo con otro hombre que generó más rumores sobre su orientación?

En los últimos días, Omar Murillo hizo una publicación en su cuenta de Instagram y en dos imágenes está abrazado con otro hombre en medio de una fiesta.

En las fotos, el actor se ve sonriente, queriendo dejar ver que está disfrutando del momento, pero sin que le importe los comentarios, en su descripción escribió: “Lo que pasó anoche… cada quien que saque sus conclusiones”.

Sin duda, lo que escribió generó mucho debate y más especulaciones sobre su orientación, pues los comentarios dicen que él no ha salido del closet, de hecho, por el resto de sus publicaciones.