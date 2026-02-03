¿Isabella Ladera pensó en interrumpir su segundo embarazo? Esto dijo la influenciadora

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera ha cautivado a sus seguidores tras anunciar que espera a su segundo hijo, fruto de su relación con Hugo García. Sin embargo, las críticas no han dejado de rodearla, por lo que hace pocas horas decidió revelar si, al enterarse de su embarazo, llegó a considerar interrumpirlo.

¿Isabella Ladera dudó de continuar con su segundo embarazo?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió una pregunta bastante particular.

Isabella Ladera actualizó a sus seguidores sobre su embarazo. (Foto: AFP)

Una de sus seguidoras quiso saber si la modelo pensó en interrumpir su segundo embarazo tras enterarse de la noticia teniendo en cuenta que los últimos meses ha sido blanco de críticas en las redes sociales por su vida sentimental.

“Tengo curiosidad, ¿en algún momento paso por tu mente el ab0rt0? Ya que te critican por todo”, fue la pregunta que una seguidora le realizó.

Ante esto, Ladera no dudó en responder de manera contundente, junto a una foto en donde presumía su enorme pancita de embarazo, que en ningún momento pensó en que eso fuera una posibilidad, en especial porque sabía los riesgos que tener 1nt1m1d4d sin protección traerían.

“No, nunca. Si yo tengo 1nt1m1d4d sin protección, el toro por los cuernos”

¿Isabella Ladera anhelaba ser madre por segunda vez?

Vale la pena recordar que desde hace varios meses Isabella Ladera había manifestado abiertamente en sus redes sociales su deseo de convertirse nuevamente en madre, por lo que una posible interrupción del embarazo no encajaría con lo que venía expresando.

Isabella Ladera comparte su experiencia en su embarazo / (Foto de AFP)

Tras meses compartiendo ese anhelo, y en medio de rumores alimentados por internautas que señalaban supuestas pistas de un embarazo, la influenciadora confirmó la noticia en sus redes sociales con una publicación conjunta junto a su pareja.

Al final, más allá de las especulaciones, la propia Isabella Ladera fue quien tuvo la última palabra, confirmando que este embarazo no es una sorpresa inesperada, sino el resultado de un anhelo que había hecho público desde hace tiempo.