Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Isabella Ladera pensó en interrumpir su segundo embarazo? Esto dijo la influenciadora

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar si en algún punto se pasó por su cabeza interrumpir su segundo embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera reveló si quiso interrumpir su segundo embarazo
Isabella Ladera reveló si quiso interrumpir su segundo embarazo. (Foto AFP: Giorgio Viera).

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera ha cautivado a sus seguidores tras anunciar que espera a su segundo hijo, fruto de su relación con Hugo García. Sin embargo, las críticas no han dejado de rodearla, por lo que hace pocas horas decidió revelar si, al enterarse de su embarazo, llegó a considerar interrumpirlo.

Artículos relacionados

¿Isabella Ladera dudó de continuar con su segundo embarazo?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera recibió una pregunta bastante particular.

Isabella Ladera compartió nuevo detalles de su embarazo
Isabella Ladera actualizó a sus seguidores sobre su embarazo. (Foto: AFP)

Una de sus seguidoras quiso saber si la modelo pensó en interrumpir su segundo embarazo tras enterarse de la noticia teniendo en cuenta que los últimos meses ha sido blanco de críticas en las redes sociales por su vida sentimental.

Artículos relacionados

“Tengo curiosidad, ¿en algún momento paso por tu mente el ab0rt0? Ya que te critican por todo”, fue la pregunta que una seguidora le realizó.

Ante esto, Ladera no dudó en responder de manera contundente, junto a una foto en donde presumía su enorme pancita de embarazo, que en ningún momento pensó en que eso fuera una posibilidad, en especial porque sabía los riesgos que tener 1nt1m1d4d sin protección traerían.

Artículos relacionados

“No, nunca. Si yo tengo 1nt1m1d4d sin protección, el toro por los cuernos”

¿Isabella Ladera anhelaba ser madre por segunda vez?

Vale la pena recordar que desde hace varios meses Isabella Ladera había manifestado abiertamente en sus redes sociales su deseo de convertirse nuevamente en madre, por lo que una posible interrupción del embarazo no encajaría con lo que venía expresando.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera comparte su experiencia en su embarazo / (Foto de AFP)

Tras meses compartiendo ese anhelo, y en medio de rumores alimentados por internautas que señalaban supuestas pistas de un embarazo, la influenciadora confirmó la noticia en sus redes sociales con una publicación conjunta junto a su pareja.

Al final, más allá de las especulaciones, la propia Isabella Ladera fue quien tuvo la última palabra, confirmando que este embarazo no es una sorpresa inesperada, sino el resultado de un anhelo que había hecho público desde hace tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Abuela de La casa de los famosos mostró su cuerpo tonificado y la criticaron La abuela La casa de los famosos Colombia

La Abuela de La casa de los famosos mostró su tonificada figura y generó polémica: “le faltó carita”

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos, reapareció con nueva foto de su ‘cuerpazo’.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta hizo sorpresivo anuncio desde el Canal RCN: ¿le dieron trabajo?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró emocionado de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo Influencers

Katy Cardona celebró con Deiby Ruíz el cumpleaños de su hijo tras anunciar la ruptura, ¿volvieron?

Tras anunciar su ruptura, Katy Cardona y Deiby Ruíz celebraron juntos el cumpleaños de su hijo.

Lo más superlike

Reconocido futbolista del real madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos” Talento internacional

Reconocido futbolista del Real Madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos”

Reconocido jugador del Real Madrid anunció que será padre por tercera vez y ya revelaron si el bebé es niña o niño.

Carla Giraldo reaccionó asustada por enfrentamiento entre participantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo se mostró muy preocupada al ver la discusión de La casa de los famoso Colombia 2026

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?