Luisa Cortina lanzó explosivo comentario tras la eliminación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos

El pasado domingo 01 de marzo, por decisión del público Lorena Altamirano fue la participante que abandonó para siempre la competencia, eliminación que, como era de esperarse, ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, quienes no se han guardado nada respecto a la salida de la caleñ.

¿Qué dijo Luisa Cortina tras la eliminación de Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia?

Una de las voces que se unió a la conversación para dar su opinión, fue Luisa Cortina, quien, fiel a su estilo directo no dudó en expresar qué le pareció la decisión del público que, finalmente dejó a Lorena por fuera de la competencia.

"Ay, ya era hora, ya era hora, no tengo nada en contra de Lorena pero Dios mío, ni me acordaba que estaba dentro de esa casa, Juanse te vas a quedar solo, no puede ser", comentó la polémica exparticipante por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Cortina, quien se caracterizó por ser una de las participantes más controversiales durante su corta estadía, se ha mostrado bastante activa en redes sociales siendo fiel televidente del formato del que hizo parte semanas atrás.

La opinión de Luisa Cortina sobre la salida de Lorena Altamirano de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron los porcentajes de la reciente eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse la decisión del público durante la gala de eliminación, también se conocieron los porcentajes de las votaciones, siendo Alexa Torrex quien lideró la placa con un porcentaje del 28,01%, seguida por Yuli Ruiz con el 19,63%, luego Manuela Gómez con el 18,90%, posteriormente Valentino Lázaro con el 17,23 %, Tebi Bernal con un 7,25%, Juan Palau con el 6,71% y, por último, Lorena con el 3,26%.

De acuerdo con las declaraciones de Lorena, de alguna manera presentía que sería ella la siguiente en despedirse de esta tercera temporada, pues con sus palabras dio a entender que Melissa Gate, quien estuvo de visita a lo largo de esta semana, le dio algunos mensajes que ella interpretó como una señal de que pronto llegaría su momento de salir.

Esto dijo Luisa Cortina sobre la eliminación de Lorena de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ánimos de los participantes que aún continúan la competencia se han elevado, pues luego de culminarse la gala, hubo varias confrontaciones al interior, protagonizadas por Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Beba.