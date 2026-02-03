Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla rompe el silencio y habla de Melissa Gate: ¿volverían a hablar?

Altafulla se sinceró y rompe el silencio al mencionar cómo está su relación con Melissa Gate y si volverían a hablar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Altafulla respondió sobre Melissa Gate y sorprendió a los fans.
Altafulla habló sin filtros de Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

En la séptima semana de La casa de los famosos Colombia 2026, la reina Melissa Gate ingresó a la competencia, no precisamente para jugar, sino como visita, pues su objetivo era hacer que los participantes de esta temporada se movieran y competieran mejor de lo que lo estaban haciendo.

La entrada de la finalista del año pasado, sí cumplió con su fin, pues esta semana se revolucionó la convivencia y pasaron un montón de cosas como polémicas, discusiones, romances nuevos y emociones que subían y bajaban.

De hecho, su estadía en la casa sirvió para saber qué pasó con ella tras el final de su temporada de La casa de los famosos Colombia y cómo ha sido su relación con sus excompañeros.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Altafulla tras La casa de los famosos Colombia 2025?

Durante el 24/7, los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 conocieron la primicia de lo que comentó Melissa Gate sobre Altafulla.

En una conversación con algunos participantes de esta temporada, la reina reveló que tras finalizar La casa de los famosos el año pasado, ella se disculpó con el ganador, pues dijo que vio lo que ella había dicho y hecho durante la competencia y reconoció que se pasó un poco.

Altafulla se pronunció sobre Melissa Gate y aclaró si hablarían de nuevo
Sin duda, esto generó reacciones entre sus seguidores, ya que destacaron que ella le haya pedido disculpas y haya reconocido que pudo haber cometido errores con sus actitudes hacia el barranquillero.

¿Melissa Gate y Altafulla ya son amigos?

Luego de que se supo las revelaciones de Melissa Gate, nacieron las preguntas si ellos ya son amigos o si han entablado una conversación, pero al parecer, todo indicaría que no.

Altafulla se pronunció sobre Melissa Gate y aclaró si hablarían de nuevo
Lo que sí, es que, en diciembre, Melissa junto a la Toxi Costeña y Emiro Navarro, subieron un video con una canción de Altafulla y, de hecho, él la comentó, pues dejaron ver que todo estaba bien entre ellos.

¿Qué dijo Altafulla sobre hablar con Melissa Gate?

En redes sociales ha circulado un video de Altafulla, quien a través de un live mencionó a Melissa Gate, pues sus seguidores le preguntaron si él volvería a hablar con su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

Él dijo que sí, porque se sabe que “es relajado y que no tiene problema con nadie”.

