Jhonny Rivera reveló cómo será su luna de miel con Jenny López: ¿para dónde se van?

El pasado domingo 22 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López dieron el sí en el altar y ante los ojos de Dios, a través de su ceremonia católica, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue precisamente en septiembre de 2025, cuando el cantante le pidió matrimonio a su novia en ese entonces, durante una presentación en la que estaban juntos.

Luego de que se conoció su compromiso, en redes sociales empezaron a circular supuestas fotos de la boda de los artistas, pero, por eso, Jenny tuvo que salir a desmentir que estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.

¿Cómo fue la boda de Jhony Rivera y Jenny López?

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera y Jenny López no dejaron sin ningún detalle a sus seguidores sobre cómo vivieron el día de su boda.

En el caso del cantante, él dio primicias minutas antes de su matrimonio y reveló cómo lucía con su traje de novio, además, mostró lo emocionado y conmovido que estaba en el día más esperado en los últimos meses.

Así será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Por otro lado, la boda de los artistas fue pública y por eso, dieron información de dónde y a qué hora era, precisamente para que sus seguidores los acompañaron, gesto noble de los recién casados.

¿Cómo será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde que se casaron, los fanáticos de Jhonny Rivera y Jenny López se han preguntando por la luna de miel, pues tras dar el sí, no viajaron, sino que han estado organizando su siguiente gira.

Precisamente, en horas de la mañana de este martes 3 de marzo, Jhonny Rivera reveló que saldrán del país porque este viernes 6 de marzo inicia su gira por Europa.

Jhonny Rivera y Jenny López celebrarán su luna de miel. (Foto: Freepik)

De hecho, en las mismas historias, el cantante dijo que además de su gira, se van de Luna de Miel y celebrarían allá su boda en países europeos.

Los artistas se estarán presentando en España, París, pues la mayoría de fecha en diferentes ciudades del país de habla hispana.

Sus revelaciones, causaron reacciones ya que además de la Luna de miel, se van es a trabajar y esto generó confusión, pero, solo queda esperar si su viaje romántico serpa después de que terminen su gira.