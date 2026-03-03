Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa rompió en llanto y respondió a quienes la señalan tras su separación de Omar Murillo

Koral Costa reapareció en redes llorando tras las críticas que recibe por su separación con Omar Murillo.

Koral Costa sobre las críticas que recibe tras su separación de Omar Murillo
Koral Costa reaccionó entre lágrimas a comentarios sobre Omar Murillo. (Fotos: Canal RCN)

La cantante y empresaria Koral Costarompió en llanto en redes sociales tras las críticas que ha recibido luego de confirmarse su separación del actor Omar Murillo.

¿Por qué Koral Costa lloró tras los comentarios?

La también creadora de contenido compartió un video en el que expuso algunos de los mensajes que le han enviado desde que hizo pública la noticia.

En el video, Koral Costa mostró frases como: “te cambiaron por un hombre”, “eres tóxica” y “que yo lo cohibía”, comentarios que, según dejó ver, le han enviado luego de que el actor publicara en sus redes sociales algunas indirectas y bromeara sobre su orientación.

Visiblemente afectada, expresó que muchas personas opinan como si conocieran la intimidad de su relación. “Parece que vivieran con uno, pareciera que compartieran con uno y supieran la realidad de la vida de uno”, manifestó.

La artista aclaró que sus lágrimas no se deben directamente a los señalamientos en su contra, sino a la frustración que siente por tener que dar explicaciones públicas.

“No lloro porque me duelan los comentarios”, dijo. Luego añadió: “¿Saben por qué lloro? Me da rabia, me da frustración e impotencia tener muchas veces que aclarar por obligación situaciones que tienen que ver con cosas tan vacías”.

Sus palabras se dieron luego del anuncio oficial de su ruptura, tema que ha provocado múltiples reacciones entre seguidores y detractores.

¿Qué dijo Koral Costa cuando confirmó su separación?

A principios de enero, Koral Costa confirmó el fin de su relación con Omar Murillo, después de más de 17 años juntos.

En ese momento explicó que la decisión fue tomada en buenos términos y que respondió a la necesidad de ambos de continuar persiguiendo sus sueños personales y profesionales.

La empresaria aseguró que “no se tiene derecho a retener los sueños de nadie”.

También mencionó que el actor estaba enfocado en nuevos proyectos, incluido uno que lo llevaría a España, situación que influyó en el rumbo que tomó la relación.

Además, en sus redes sociales ha aclarado que mantiene una relación cordial con él por el tema de sus empresas.

