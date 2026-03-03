Reconocido cantante confesó que invitaría a salir a Melissa Gate: ¿quién?

En los últimos días, Melissa Gate ha sido noticia tras su regreso a La casa de los famosos Colombia, pero en esta tercera temporada, tuvo una importante participación, pues llegó a encantar a los participantes y también a mover un poco la convivencia.

Desde que ganó mayor popularidad en su temporada en 2025, la paisa ha estado muy cotizada debido a su personalidad genuina, pues hace reír, tiene talento, le saca gracia a cualquier conversación, pero, además, sorprende con sus ocurrencias y su capacidad de improvisar

La creadora de contenido, además de ser admirada, al parecer también tiene unos cuantos pretendientes.

¿Quién es el famoso cantante que reveló que invitaría salir a Melissa Gate?

En una entrevista para La Mega Bogotá, estuvo el dúo de reguetón Jowell y Randy, quienes el último sábado de febrero cantaron en el Movistar Arena.

Melissa Gate conquistó a reconocido cantante. (Foto: Canal RCN)

En esa conversación con uno de los locutores, él les pregunta a los artistas si son solteras y ante su sí, pide que nombren a una famosa a la cual ellos invitarían a salir.

Jowell mira a Randy para preguntar el nombre y su compañero responde que invitaría salir a Melissa Gate, de hecho, dijo una de sus frases icónicas y hasta dijo que se la llevaría con él.

¿Melissa Gate qué respondió ante las declaraciones de Jowell y Randy?

Sin duda, el clip que se compartió en el Instagram de La Mega, llegó hasta X, en donde se viralizó y se ha compartido varias veces, pues el fandom de Melissa Gate se ha encargado de replicarlo.

Cantante internacional dijo que saldría con Melissa Gate. (Foto: Canal RCN)

Hasta el momento, no se sabe si la creadora de contenido ya lo vio, por lo que no se conoce una respuesta de su parte y quizá, no la haya, ya que ella poco habla de su vida amorosa, o sea, se sabe cosas de su pasado, dicho por ella, pero se desconoce sus relaciones actuales.

¿Cuál fue la reacción de los fanáticos de Melissa Gate ante la confesión de Jowell y Randy?

Aunque sorprendió la respuesta de los cantantes puertorriqueños, los fanáticos de Melissa Gate destacaron que su influenciadora favorita es tan icónica que hasta la cotizan artistas internacionales.

Por eso mismo, circularon la entrevista en redes para presumir que además de linda, Melissa Gate es conocida a nivel internacional.