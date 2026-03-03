Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló detalles del lujoso lugar para la fiesta de 15 de su hija Isabella, ¿qué mostró?

Andrea Valdiri mostró detalles del lugar en el que le celebrará los 15 años a su hija Isabella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri dejó ver el lugar donde celebrará los 15 de Isabella
Andrea Valdiri reveló detalles del exclusivo sitio para los 15 de su hija. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri ha estado compartiendo en sus redes sociales varios detalles de lo que será la celebración de los 15 años de su hija mayor, Isabella.

¿Qué detalles ha mostrado Andrea Valdiri de la fiesta?

A través de historias y videos, la influenciadora ha mostrado parte de la organización de la fiesta, que desde ya ha generado comentarios entre sus seguidores.

En las publicaciones recientes, la barranquillera dejó ver la emoción de Isabella al llegar al lugar donde le realizaron las fotografías previas a la celebración.

Las imágenes captaron el momento en el que la joven se preparaba para esta fecha especial, mientras Andrea Valdirir ha compartido su emoción al revelar cada detalle del proceso.

En redes, algunos usuarios reaccionaron a los videos y opinaron sobre el rol de la barranquillera como madre: “Andrea es una excelente madre! Y sus niñas son criadas con tantos valores y sencillez”, fue uno de los comentarios.

Andrea Valdiri dejó ver el lugar donde celebrará los 15 de Isabella
Andrea Valdiri reveló detalles del exclusivo sitio para los 15 de su hija. (Foto: Canal RCN)

En sus historias, Andrea Valdiri también compartió encuentros con la diseñadora encargada del vestido que Isabella lucirá en la noche de su celebración.

En uno de los videos se observa el momento en el que estaban empacando el traje, justo cuando lo recogían de la tienda.

Aunque no mostró el diseño completo, sí dejó ver algunos detalles del lujoso vestido que tendrá Isabella en esta noche mágica.

Además, Isabella, quien está de cumpleaños este 3 de marzo, ha aparecido en varios de los videos publicados por su madre, en los que se evidencia la expectativa por la llegada de la fecha.

Andrea Valdiri dejó ver el lugar donde celebrará los 15 de Isabella
Andrea Valdiri reveló detalles del exclusivo sitio para los 15 de su hija. (Foto: Canal RCN)

¿Dónde sería la celebración de los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri?

En cuanto al lugar, la barranquillera ha revelado imágenes que darían pistas sobre el sitio elegido para la fiesta.

En los videos se observan espacios con arquitectura tipo hacienda colonial y amplias zonas verdes, mientras un equipo de trabajo organiza los preparativos.

Valdiri también mostró parte del montaje y logística del evento, dejando ver que varias personas están involucradas en la producción.

Aunque no ha entregado todos los detalles oficiales, las imágenes compartidas por la barranquillera permitieron anticipar que se trataría de una celebración de gran impacto.

 

