Yuli Ruiz protagoniza emotiva despedida a un ser especial: “No me he ido y ya te extraño”

A pocas semanas del inicio de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes han compartido en redes cómo se preparan para dejar su rutina y a sus seres cercanos. Una de las declaraciones que más comentarios ha generado es la de Yuli Ruiz, quien habló sobre un ser especial al que extrañará durante este tiempo.

¿A quién extrañará Yuli Ruiz durante La casa de los famosos 2026?

A través de sus historias en redes sociales, Yuli Ruiz compartió una imagen junto a su mascota acompañada de un mensaje en el que señaló que no sabía cómo afrontar el momento de la despedida. En la publicación, comentó que le gustaría poder llevarlo a la casa y afirmó que lo extrañará mucho.

“Mi negro hermosoooo no me he ido y ya te extraño”, escribió.

Los seguidores afirman que este tema ha aparecido en varias de sus publicaciones, donde Yuli Ruiz ha mencionado la necesidad de dejar organizadas algunas responsabilidades antes de entrar al programa, entre ellas definir quién se encargará del cuidado de su perro mientras permanezca incomunicada dentro de la casa.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

¿Cuáles son los miedos de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Yuli Ruiz también ha hablado abiertamente sobre los temores que le genera su participación en el reality. Entre sus principales inquietudes mencionó quién se encargará de asuntos básicos de su vida cotidiana, como los pagos de servicios públicos, mientras esté dentro del programa.

Yuli Ruiz habla de sus miedos en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, confesó que le resulta complejo separarse de su entorno habitual y de su rutina diaria. Sin embargo, ha manifestado que está dispuesta a asumir el reto y vivir la experiencia completa, entendiendo que el aislamiento forma parte fundamental del formato de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz "Beba"

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su participación en La casa de los famosos 2026?

La creadora de contenido ha explicado que llega al programa con la intención de mostrarse tal como es y permitir que el público conozca aspectos de su personalidad que no siempre se ven en redes sociales. Según ha contado, considera este proyecto como un reto personal y una oportunidad para fortalecer su disciplina y constancia.

Yuli Ruiz, habitante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la convivencia, ha señalado que puede adaptarse tanto a liderar como a trabajar en equipo, aunque prefiere asumir responsabilidades cuando es necesario. También ha sido clara al afirmar que no tolera actitudes de irrespeto y que, para manejar situaciones de tensión, suele recurrir a ejercicios de respiración.

Finalmente, Yuli Ruiz ha señalado que entra a La casa de los famosos 3 sin una relación sentimental y abierta a lo que pueda surgir durante la convivencia, declaraciones que han generado comentarios entre los internautas de cara al estreno del reality, que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su aplicación oficial.