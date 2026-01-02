Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Inicia un nuevo año en todo el mundo. Se renuevan ilusiones, sueños y aspiraciones, también empieza la proyección de parte de quienes planean viajar, ya sea por afición o trabajo.

Y dentro de las actividades cotidianas es clave tener una óptima organización y para ello es clave un calendario que nos permita proyectar fechas relevantes, como cumpleaños, viajes o celebraciones de distinta índole.

Y en ese sentido, una pregunta suele generar gran curiosidad, sobre todo, entre los colombianos y es cuántos festivos habrá en este 2026 y cuándo serán. Conozca la respuesta.

18 festivos en total habrá en Colombia a lo largo del 2026, el primero de ellos ya se consumó y fue el 1 de enero, día que le da la bienvenida al año nuevo. El segundo será también en enero, exactamente el lunes 12, el cual simboliza el día de los Reyes Magos.

¿Cuántos festivos habrá en Colombia en el 2026 y cuáles son?

Marzo 23: Día de San José

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo 1: Día del Trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio 20: Día de la Independencia

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre 12: Día de la Raza

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

¿Cuándo será la Semana Santa en Colombia en el 2026?

Después de Navidad y Año Nuevo, la Semana Santa es otra festividad muy acogida por parte de los colombianos, que permite orar, descansar o viajar. Su inicio será el domingo 29 de marzo e irá hasta el domingo 5 de abril. Además, el tradicional miércoles de ceniza se desarrollará el 18 de febrero.

Para tener en cuenta, febrero y septiembre serán los únicos meses sin festivos, mientras que junio será el de mayor número.

La Semana Santa es uno de los momentos más esperados por personas de todo el mundo. Foto: AFP - Dimitar Dilkoff

Un hecho que acaparará la atención del 2026 en Colombia será el Mundial de Fútbol. La Selección Colombia logró clasificar y tendrá su participación en la ronda inicial a partir del 17 de junio, día en que debutará ante Uzbekistán. El 23 de junio se medirá a un rival por definir y el 27 de junio cerrará la fase de grupos contra Portugal.

Este año, además, habrá elecciones presidenciales en el país. Entre mayo y junio será elegido el sucesor de Gustavo Petro. Asimismo, en marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República para elegir a Senadores y Representantes a la Cámara.

Prográmese desde ya y aproveche el calendario para planificar sus próximos movimientos con antelación.