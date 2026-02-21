Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Viral: Influencer pierde miles de seguidores tras revelarse por un fallo que usaba filtros de belleza

Una influencer perdió miles de seguidores después de que un fallo en directo le quitará los filtros y revelara su verdadera apariencia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Fallo en video deja al descubierto el verdadero rostro de una influencer china
Influencer china pierde miles de seguidores tras revelarse su verdadera identidad en un fallo que desactivó sus filtros en video. (Foto: Freepik)

Un simple en vivo se convirtió en un fenómeno viral para una reconocida influencer de belleza luego de que un filtro que utilizaba fallara inesperadamente y dejara al descubierto su rostro real.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a una influencer durante una transmisión?

Mientras transmitía en vivo, una reconocida influencer china, de quien se desconoce su identidad, vivió un incómodo momento cuando el efecto de embellecimiento que suavizaba su rostro y le daba una apariencia perfecta se desactivó por unos segundos, mostrando su piel natural y sus rasgos tal como son.

Influencer china es descubierta luego de que filtros de video la fallaran
Influencer china queda al descubierto, luego de que un fallo desactivara los filtros de su video. (Foto: Freepik)

Aunque el filtro volvió a activarse casi de inmediato, ese breve instante fue suficiente para que el video se volviera viral y miles de usuarios comentaran y compartieran lo sucedido.

El momento generó una ola de reacciones, desde sorpresa hasta críticas, y rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, Threads y X, ocasionando que la mujer, quien aparenta tener unos 50 años y no más joven como se dejaba ver, perdiera miles de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuántos seguidores perdió la influencer china tras fallar el filtro de su video y mostrar su rostro real?

Tras el incidente, varios reportes en redes sociales aseguran que la influencer perdió alrededor de 140.000 seguidores. Aunque la cifra no ha sido confirmada de manera oficial, muchos usuarios compartieron sus impresiones y explicaron que decidieron dejar de seguirla al percibir la diferencia entre la imagen filtrada y la real.

Más allá del número exacto, el caso generó un debate sobre la presión que enfrentan los influencers y la expectativa de mantener una apariencia perfecta en redes sociales, especialmente en el mundo de la belleza digital.

Influencer china pierde miles de seguidores tras descubrirse que usaba filtros en sus videos
De acuerdo a usuarios en redes, la influencer china perdió 140 mil seguidores tras revelarse su verdadera identidad. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué opinaron los usuarios en redes sobre los filtros de belleza?

El hecho abrió una discusión más amplia entre los internautas sobre el uso de filtros y las expectativas irreales que generan. Algunos criticaron el recurso, señalando que puede generar frustración y desinformación sobre la belleza natural.

Otros, en cambio, defendieron a la influencer, asegurando que su aspecto sin filtros era igual o incluso más atractivo que con los efectos digitales.

Este incidente evidencia que, en la era de las redes sociales, la autenticidad empieza a ser tan valorada como la perfección estética.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

El mundo del internet se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un bebé que se volvió viral por su historia.

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales Talento nacional

Los therians llegaron a Bogotá: estas fotografías se hicieron virales en redes sociales

En los últimos días, miles de internautas han generado múltiples reacciones tras la llegada de los therians al TransMilenio en Bogotá.

Punch, el mono que sufre rechazo y busca consuelo en su peluche Viral

Punch, el mono que fue rechazado por su madre y se crio junto a un peluche

La historia de Punch ha conmovido al mundo entero, debido a que, tras el rechazo de su madre, se refugia en un peluche igual a él.

Lo más superlike

Luis Alfonso alerta a sus fans de estafa con su nombre Talento nacional

Luis Alfonso advierte a sus seguidores sobre situación delicada: "tengan mucho cuidado mi gente"

Luis Alfonso ha generado preocupación al alertar a sus seguidores sobre una situación delicada, pidiéndoles tener mucho cuidado.

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino La casa de los famosos

Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

Andrea Valdiri preocupa a sus fans tras aparecer en hospital Andrea Valdiri

Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología