Un simple en vivo se convirtió en un fenómeno viral para una reconocida influencer de belleza luego de que un filtro que utilizaba fallara inesperadamente y dejara al descubierto su rostro real.

¿Qué le pasó a una influencer durante una transmisión?

Mientras transmitía en vivo, una reconocida influencer china, de quien se desconoce su identidad, vivió un incómodo momento cuando el efecto de embellecimiento que suavizaba su rostro y le daba una apariencia perfecta se desactivó por unos segundos, mostrando su piel natural y sus rasgos tal como son.

Influencer china queda al descubierto, luego de que un fallo desactivara los filtros de su video. (Foto: Freepik)

Aunque el filtro volvió a activarse casi de inmediato, ese breve instante fue suficiente para que el video se volviera viral y miles de usuarios comentaran y compartieran lo sucedido.

El momento generó una ola de reacciones, desde sorpresa hasta críticas, y rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, Threads y X, ocasionando que la mujer, quien aparenta tener unos 50 años y no más joven como se dejaba ver, perdiera miles de seguidores.

¿Cuántos seguidores perdió la influencer china tras fallar el filtro de su video y mostrar su rostro real?

Tras el incidente, varios reportes en redes sociales aseguran que la influencer perdió alrededor de 140.000 seguidores. Aunque la cifra no ha sido confirmada de manera oficial, muchos usuarios compartieron sus impresiones y explicaron que decidieron dejar de seguirla al percibir la diferencia entre la imagen filtrada y la real.

Más allá del número exacto, el caso generó un debate sobre la presión que enfrentan los influencers y la expectativa de mantener una apariencia perfecta en redes sociales, especialmente en el mundo de la belleza digital.

De acuerdo a usuarios en redes, la influencer china perdió 140 mil seguidores tras revelarse su verdadera identidad. (Foto: Freepik)

¿Qué opinaron los usuarios en redes sobre los filtros de belleza?

El hecho abrió una discusión más amplia entre los internautas sobre el uso de filtros y las expectativas irreales que generan. Algunos criticaron el recurso, señalando que puede generar frustración y desinformación sobre la belleza natural.

Otros, en cambio, defendieron a la influencer, asegurando que su aspecto sin filtros era igual o incluso más atractivo que con los efectos digitales.

Este incidente evidencia que, en la era de las redes sociales, la autenticidad empieza a ser tan valorada como la perfección estética.