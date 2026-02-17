Julián Pinilla contó entre lágrimas la incómoda situación que vivió con un seguidor

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer contó entre lágrimas la incómoda situación que vivió con un seguidor

Julián Pinilla compartió a través de sus redes sociales que el seguidor al que llevó a Guatemala fue entregado a la Policía.

Julián Pinilla, conocido como ‘el chico de la ruana’, denunció públicamente a un seguidor que llevó de viaje a Guatemala luego de que, afirmó, se presentaran comportamientos inapropiados hacia integrantes de su equipo y se conocieran antecedentes del hombre.

¿Qué le pasó a Julián Pinilla, el chico de la ruana, con el seguidor que llevó a Guatemala?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Julián Pinilla relató que invitó a un seguidor a viajar con él y su equipo a Guatemala, como parte de las dinámicas que suele realizar para compartir experiencias con sus fans.

Sin embargo, durante la estadía comenzaron a presentarse situaciones que generaron preocupación.

¿Qué le pasó a Julián Pinilla con el seguidor que llevó a Guatemala?
El creador de contenido explicó que el hombre habría enviado mensajes a su pareja y a otra integrante del grupo. Según su versión, las conversaciones incluían propuestas y comentarios de carácter inapropiado que incomodaron a las mujeres.

Pinilla aseguró que al notar la situación decidieron acudir a una estación de Policía en Guatemala para dejar constancia de lo ocurrido. En el video se observa el momento en el que se encuentran en las instalaciones de las autoridades, mientras exponen el caso.

¿Qué denunció Julián Pinilla, el chico de la ruana, sobre el seguidor que llevó a Guatemala?

En su testimonio, 'El chico de la ruana' afirmó que el hombre envió mensajes reiterados a las mujeres del equipo y que incluso manifestó su intención de acercarse a ellas mientras dormían. El influenciador mostró fragmentos de las conversaciones como soporte de la denuncia.

“Estamos aquí en la estación de Policía porque no lo aguantamos más”, expresó en la grabación.

¿Qué denunció Julián Pinilla sobre el seguidor que llevó a Guatemala?
Julián señaló que la prioridad era garantizar la seguridad del grupo. También indicó que suele actuar de buena fe al invitar seguidores a sus viajes, pero que en esta ocasión la experiencia tomó un rumbo distinto.

El creador de contenido explicó que no podía revelar la identidad del hombre por razones legales y que prefería centrarse en alertar sobre lo sucedido.

¿Cuáles eran los antecedentes del hombre denunciado por Julián Pinilla, el chico de la ruana?

De acuerdo con lo que relató en el video, las autoridades en Guatemala le informaron que el hombre tenía reportes previos por hechos contra personas LGTBI y otros registros que, según indicó el creador de contenido, representaban una alerta sobre su comportamiento.

Según el agente que aparece en la grabación, existían antecedentes relacionados con la posesión de objetos que representaban riesgo en distintos episodios. Tras verificar esta información, el hombre fue capturado por la Policía de Guatemala.

Finalmente, Julián Pinilla reflexionó sobre la situación y manifestó que reforzará los filtros para seleccionar a quienes participen en sus viajes. Internautas han comentado que el caso deja una advertencia sobre la importancia de priorizar la seguridad en este tipo de experiencias.

