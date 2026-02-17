Sofía Jaramillo desmiente foto con imperfecciones en su rostro: nombra a Luisa Cortina

El pasado domingo 1 de febrero, Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y desde su salida, la modelo ha pasado por los micrófonos de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, en donde ha revelado sus opiniones sobre el programa.

Sin embargo, estos espacios también han servido para que ella hable sobre su vida afuera de la competencia y ha mencionado lo que considera sobre varias situaciones que incluso, otros exparticipantes la han involucrado.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la foto en la que se le ve la piel con “imperfecciones?

En los últimos días, Sofía Jaramillo volvió al Canal RCN para acompañar a los panelistas de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, en donde reveló la verdadera situación de su piel.

Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre foto de su piel. (Foto: Canal RCN)

La modelo dijo que cuando salió de La casa de los famosos Colombia 2026, vio la foto de ella en donde se ve editada porque le pusieron imperfecciones en su rostro.

Fue precisamente Karina García quien mencionó el tema y Sofía aprovechó para decir que su piel no se ve así, aceptando que sí tuvo un brote por temas hormonales, pero que no era como en la foto que circuló en redes sociales.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo al mencionar a Luisa Cortina?

La imagen que se difundió en redes sociales en donde se ve a Sofía Jaramillo con el brote en su rostro, supuestamente, según lo que decían en el internet, es que fue Luisa Cortina quien la compartió, pero esto no ha sido comprobado.

Sofía Jaramillo negó foto editada de su piel y lanzó comentario sobre Luisa Cortina. (Foto: Canal RCN)

Pues la misma Luisa habló del acné de Sofía, pero cuando mencionó el tema, fue porque dijo que su excompañera se metió con su físico y ella nunca le respondió con las imperfecciones de su rostro.

Es por eso que, Jaramillo la mencionó en su respuesta al hablar de su piel, porque al parecer, le llegó la misma información de que Cortina mencionó el tema de su rostro.

Por su parte, Karina García dijo en vivo que Sofía tiene una piel muy bonita y aclaró que en persona su rostro se le ve muy lindo.