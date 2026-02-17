Esta es la diferencia de edad entre 'El Flaco' Solórzano y Lorena Altamirano

En medio de la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia, hay un tema que nuevamente volvió a estar en el centro de la conversación y es su relación con Fernando Solórzano, mejor conocido como 'El Flaco' Solórzano, puntualmente a la evidente diferencia de edad que existe entre la pareja de famosos.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Lorena Altamirano y 'El Flaco' Solórzano?

Frente a este tema que tanta curiosidad ha despertado entre sus seguidores, es importante mencionar que, el actor colombiano nacido en 1963, le lleva exactamente 27 años a la actual participante de La casa de los famosos, pues él cumplió 62 años mientras ella celebraba su llegada a los 35.

Y aunque para muchos este detalles ha sido motivo de debate en redes sociales, ambos han dejado claro que su relación va mucho más allá de los números y que su conexión se basa en los muchos puntos que tienen en común, así como su complicidad y afinidad.

¿Cómo se conocieron 'El Flaco Solórzano' y Lorena Altamirano?

De acuerdo con lo que han revelado en diferentes entrevistas, Fernando y Lorena se conocieron en un set de grabación durante el rodaje de una película hace 11 años, encuentro en el que se dio una conexión muy especial, y aunque al principio se trataba de una amistad, luego dio paso a que se consolidara un noviazgo serio.

Lorena Altamirano y su compromiso con El Flaco Solórzano. Foto | Canal RCN.

Como una muestra del profundo amor que los ha acompañado a lo largo de todos estos años de noviazgo, hace algunos meses la pareja dio un paso importante en la relación al tomar la decisión de comprometerse durante un viaje que hicieron juntos a Europa.

Venecia, fue la ciudad elegida por Solórzano para que fuera testigo del romántico momento en el que decidió proponerle matrimonio a su hoy prometida, un momento que fue registrado por los dos y compartido en redes sociales, en donde fueron elogiados por los internautas y recibieron amorosos deseos en esta nueva etapa.

Si bien la diferencia de edad continúa siendo tema de conversación para algunos usuarios, lo cierto es que Flaco Solórzano y Lorena Altamirano han dejado claro en más de una oportunidad que la edad no es ningún impedimento para construir una vida juntos.