Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esta es la diferencia de edad entre 'El Flaco' Solórzano y Lorena Altamirano

La diferencia de edad entre 'El Flaco' Solórzano y Lorena Altamirano, ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lorena y el Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia.
Esta es la diferencia de edad entre Lorena y El Flaco Solórzano. Foto | Canal RCN.

En medio de la participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia, hay un tema que nuevamente volvió a estar en el centro de la conversación y es su relación con Fernando Solórzano, mejor conocido como 'El Flaco' Solórzano, puntualmente a la evidente diferencia de edad que existe entre la pareja de famosos.

Artículos relacionados

¿Cuál es la diferencia de edad entre Lorena Altamirano y 'El Flaco' Solórzano?

Frente a este tema que tanta curiosidad ha despertado entre sus seguidores, es importante mencionar que, el actor colombiano nacido en 1963, le lleva exactamente 27 años a la actual participante de La casa de los famosos, pues él cumplió 62 años mientras ella celebraba su llegada a los 35.

Artículos relacionados

Y aunque para muchos este detalles ha sido motivo de debate en redes sociales, ambos han dejado claro que su relación va mucho más allá de los números y que su conexión se basa en los muchos puntos que tienen en común, así como su complicidad y afinidad.

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron 'El Flaco Solórzano' y Lorena Altamirano?

De acuerdo con lo que han revelado en diferentes entrevistas, Fernando y Lorena se conocieron en un set de grabación durante el rodaje de una película hace 11 años, encuentro en el que se dio una conexión muy especial, y aunque al principio se trataba de una amistad, luego dio paso a que se consolidara un noviazgo serio.

Lorena y el Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia.
Lorena Altamirano y su compromiso con El Flaco Solórzano. Foto | Canal RCN.

Como una muestra del profundo amor que los ha acompañado a lo largo de todos estos años de noviazgo, hace algunos meses la pareja dio un paso importante en la relación al tomar la decisión de comprometerse durante un viaje que hicieron juntos a Europa.

Venecia, fue la ciudad elegida por Solórzano para que fuera testigo del romántico momento en el que decidió proponerle matrimonio a su hoy prometida, un momento que fue registrado por los dos y compartido en redes sociales, en donde fueron elogiados por los internautas y recibieron amorosos deseos en esta nueva etapa.

Si bien la diferencia de edad continúa siendo tema de conversación para algunos usuarios, lo cierto es que Flaco Solórzano y Lorena Altamirano han dejado claro en más de una oportunidad que la edad no es ningún impedimento para construir una vida juntos.

Lorena y el Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia.
Así fue como se conocieron Lorena y El Flaco Solórzano. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba en La casa de los famosos Colombia - Imagen de una boda. La casa de los famosos

Salen a la luz las fotografías de la lujosa boda de Beba y su esposo, ¿cuándo se casó?

En varias fotografías y videos quedó registrado el matrimonio de la joven barranquillera y su esposo Andrés Gómez.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia. Sara Uribe

Sara Uribe se mostró afectada al hablar de su eliminación de La casa de los famosos: "me ha dolido mucho"

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se sinceró con sus seguidores para hablar de su salida del programa.

Blessd

Manuela borró las fotos con Blessd, ¿se confirmó su ruptura?

Manuela sorprendió a sus fanáticos con una nueva decisión que confirmaría su separación con Blessd.

Lo más superlike

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer Talento internacional

¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de famoso influencer tras larga batalla contra el cáncer.

Beba habló de Karola y sorprendió con su opinión en la casa de los famosos La casa de los famosos

Beba reveló que le cae bien Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

blessd terminaria con manuela Blessd

Video de Blessd confirmaría su ruptura con Manuela: "te quise de verdad"

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador