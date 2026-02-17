Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salen a la luz las fotografías de la lujosa boda de Beba y su esposo, ¿cuándo se casó?

En varias fotografías y videos quedó registrado el matrimonio de la joven barranquillera y su esposo Andrés Gómez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba en La casa de los famosos Colombia - Imagen de una boda.
Así fue la boda de Beba y su esposo. Foto | Canal RCN.

Valerie de la Cruz, mejor conocida como 'Beba', es una de las actuales participantes de La casa de los famosos Colombia, el reality de convivencia del Canal RCN, en el que se ha destacado por ser una de las fichas fuertes, pues desde su ingreso, ha demostrado ser una mujer de carácter y sin temor alguno de dejar claro su punto de vista, así esto implique discordias frente a los demás.

¿Cuándo se casó Beba, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

A raíz de su participación en esta tercera temporada, hay un tema que ha captado la atención en redes sociales, y es su matrimonio con Andrés Gómez, especialmente por la cercanía que surgió entre ella y Jay Torres, reciente eliminado del programa.

Y es que, aunque ella misma aseguró no sentir ningún tipo de atracción por el puertorriqueño, para muchos internautas y seguidores del programa fue bastante evidente que entre ambos había cierta conexión, situación que fue ampliamente comentado y fue objeto de debate entre los televidentes.

¿Cómo fue la lujosa boda de Beba, participante de La casa de los famosos Colombia?

Ante el evidente interés que generó este tema antes de que el participante abandonara la competencia, recientemente salieron a la luz fotografías del matrimonio de la joven con su esposo, imágenes que en su momento captaron la atención y que hoy, por supuesto, volvieron a ser protagonistas en medio de su paso por el programa.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
¿Cuándo fue la boda de Beba y Andrés Gómez? Foto | Canal RCN.

En el audiovisual, quedó registrado todo los momentos que hicieron parte de este día especial, en donde se puede apreciar lo que fue la ceremonia en la que dio el 'Sí', además un resumen de la celebración junto a su esposo y seres queridos.

Además del video, Beba también presumió un carrusel con románticas fotografías en las que posó junto a Gómez luciendo un hermoso vestido novia, y en donde además tenía un color de cabello diferente al que tiene en la actualidad, "03/08/2024 el comienzo de nuestro para siempre", escribió en el post.

Beba en La casa de los famosos Colombia.
Salen a la luz imágenes y videos del matrimonio de Beba. Foto | Canal RCN.

Pese a las críticas, la joven ha reiterado en varias oportunidades que tiene un sólido matrimonio con Andrés, con quien a través de los años ha ido construyendo una relación basada en el respeto y los valores.

