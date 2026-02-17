Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Altafulla regresaría a un reality? ¡Esta fue la confesión que llamó la atención en redes!

Altafulla sorprendió a sus fans al revelar detalles sobre las posibilidades de regresar a un reality de convivencia.

Altafulla habla sobre volver a un reality / (Foto del Canal RCN)

Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2025, llamó la atención al revelar si formaría parte de un nuevo reality. Sus declaraciones generaron conversación entre sus fans.

¿Cómo le fue a Altafulla en La casa de los famosos?

Andrés Altafulla se catalogó como el ganador de la segunda temporada de “La casa de los famosos Colombia” en junio de 2025. En redes destacan que, a pesar de haber ingresado a mitad de la competencia, el cantante barranquillero logró conquistar al público con su carisma y estrategia.

El barranquillero se llevó el codiciado premio de 400 millones de pesos y es recordado por ser el participante que "apagó las luces" de la casa al cierre de la temporada.

Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2025 / (Foto del Canal RCN)

Tras su victoria, Altafulla ha seguido vinculado al programa; de hecho, a principios de este año participó realizando el "House Tour" oficial para presentar las nuevas instalaciones de la temporada 2026.

¿Altafulla volvería a estar en un reality?

En medio de una entrevista en 'Tamo en vivo', el artista reveló que no está dentro de sus planes sumarse a otro reality televisivo. Altafulla destacó que, aunque ha recibido invitaciones para integrarse a distintos formatos de convivencia, ha optado por no aceptar estas propuestas.

Altafulla revela que no volverá a estar en un reality / (Foto del Canal RCN)

A través de diferentes medios, el cantante ha dejado claro que, aunque valora su experiencia pasada, sus proyectos están enfocados en otras áreas del entretenimiento.

¿Por qué Altafulla no volvería a un reality?

En sus declaraciones, Altafulla aclaró que su interés principal es la música y que siente que los realities no contribuyen a la consolidación de sus objetivos profesionales:

“Nunca ha sido lo que he querido hacer”, aseguró.

Además, destacó que, aunque las oportunidades son atractivas económicamente, no siente la necesidad de participar si no aporta a su carrera. Esta postura ha sido debatida por varios internautas, quienes aseguran que les gustaría verlo viviendo esa experiencia nuevamente.

