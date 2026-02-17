Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol habló con Blessd en vivo sobre su supuesta ruptura

Westcol le mostró su apoyo a Blessd tras confesarle lo mal que está por su polémica por supuesta infidelidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y Blessd
Westcol habla con Blessd tras supuesta infidelidad/AFP: Tommaso Boddi/Dimitrios Kambouris

El streamer Westcol le hizo una llamada al cantante Blessd en medio de su polémica por supuesta infidelidad a Manuela qm.

En redes sociales miles de internautas han llenado de críticas al artista luego de que se filtraran supuestos chats del reguetonero coqueteando con una modelo.

westcol apoya blessd despechado

Si bien la mujer implicada confirmó que las conversaciones son verídicas, detalló que están fuera de contexto, aclarando que los pantallazos los publicó su expareja.

Además, señaló que nunca tuvo un romance con el artista como se ha especulado, pero no quiso dar más detalles al respecto.

Por su parte, el artista se pronunció indicando que lo único que querían hacer era dañar su imagen y pegarse de su reconocimiento.

Tras lo sucedido, se ha especulado que el artista habría terminado su relación con Manuela qm, con quien está esperando su primer bebé.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que mostró un review de su próximo tema, el cual estaría dedicado para la joven tras su aparente separación.

westc habla de infidelidad de blessd

Luego de su publicación, el creador de contenido Westcol reaccionó y decidió llamar al artista en medio de la polémica y preguntarle por su estado de ánimo, a lo que este le respondió bajo de nota.

"Pues usted sabe. Estoy en el armario solo haciendo música", le dijo.

Westcol lo invitó a su casa para tener un gran momento de amigos y acompañarlo en este momento tan complejo por el que está pasando.

"Ay gono*** si está muy triste llegue un rato, nos tomamos un taquilita tranquilito", le señaló.

Blessd le aceptó la invitación y le indicó que pronto le llegaba a su casa.

Tras colgar, Westcol mencionó que siempre que Blessd está despechado hace grandes canciones, por lo que, confirmaría su ruptura con Manuela.

"El bendi siempre que tiene el corazón siempre saca un palo (...) cada vez que le pasa algo no falla un tema", agregó.

