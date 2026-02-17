Hijo de Sara Uribe sigue los pasos de Fredy Guarín en las canchas de futbol | VIDEO

La reconocida presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, reapareció en sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores cómo han sido sus días tras retomar su vida junto a su pequeño hijo, Jacobo, quien desde hace un tiempo ha venido formándose como futbolista tal y como lo fue su papá, Fredy Guarín.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín planea ser futbolista profesional?

Desde su nacimiento el hijo de Sara Uribe ha tenido un gran acercamiento al mundo del futbol debido a que su padre, Fredy Guarín se desempeñó durante años como jugador profesional, sin embargo, las circunstancias de la vida lo llevaron a dejar a un lado este deporte y vivirlo desde otra perspectiva más espiritual.

Sara Uribe reveló si le afectó salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

A raíz de esto, el pequeño Jacobo desarrolló un profundo gusto por este deporte, por lo que desde muy pequeño le manifestó a Sara su deseo de ingresar a una escuela de futbol para seguir los pasos de su papá y convertirse en todo un jugador profesional, así lo compartió la presentadora años atrás por medio de sus redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémica con Alexa en La casa de los famosos

¿Cómo son los días de Sara Uribe tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, en las últimas horas, Sara Uribe compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una serie de videos en los que enseñó su “realidad”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémica con Alexa en La casa de los famosos

En el video se puede observar a la presentadora asistiendo a uno de los entrenamientos de futbol de su pequeño hijo Jacobo desde las gradas del lugar junto a otras personas, así como también parte de lo que ha sido su tarde con el pequeño tras finalizar esta actividad.

Esto dijo Sara Uribe sobre su eliminación de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

“Volviendo a mi realidad”,escribió la presentadora junto al video haciendo alusión a lo vivido dentro de La casa de los famosos Colombia y el regreso a su vida cotidiana tras quedar fuera de la competencia en la que excompañeros continúan compitiendo por convertirse en el ganador de la tercera temporada.