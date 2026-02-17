Paris Hilton anuncia que vuelve al altar y revela cómo fue la romántica propuesta: “Dije sí de nuevo”

La empresaria y celebridad Paris Hilton se apoderó de las tendencias tras anunciar en redes sociales que se casará de nuevo con su esposo, Carter Reum, padre de sus hijos.

¿Cómo anunció Paris Hilton que se casará nuevamente?

Con unas emotivas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, la modelo hizo pública la noticia.

Allí contó que la propuesta ocurrió el Día de San Valentín en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos.

“Cinco años después... y todavía hace que mi corazón dé un vuelco”.

Además, reveló que el momento sucedió unos días antes de su cumpleaños y que decidió compartir la noticia justo hoy, 17 de febrero, fecha en la que está celebrando sus 45 años.

Paris Hilton sorprende al anunciar nueva boda con Carter Reum y revela detalles. (Foto: AFP)

“Mi San Valentín para siempre volvió a proponerme matrimonio y dije SÍ de nuevo”.

Paris compartió que este importante evento tiene un significado especial, ya que en esta ocasión no solo son pareja, sino también padres.

“Pero esta vez no éramos sólo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y London observando el amor que los creó”.

Asimismo, publicó un mensaje reflexivo en el que explicó que, más allá del compromiso, busca mostrarles a sus hijos que el amor continúa fortaleciéndose.

“Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años: se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez”.

¿Cuáles fueron las imágenes que compartió Paris Hilton tras la pedida de mano?

Tras el romántico gesto de pedirle nuevamente matrimonio, después de su boda celebrada en 2021, las imágenes hablaron por sí solas. En ellas se les ve vestidos de blanco, disfrutando del atardecer con el mar de fondo.

En las fotografías se observa a Carter Reum arrodillado realizando nuevamente la propuesta, mientras sus hijos participan del romántico momento.

Paris Hilton sorprende al anunciar nueva boda con Carter Reum y revela detalles. (Foto: AFP)

La ambientación incluyó pétalos blancos, velas y un mensaje que hacía referencia a la propuesta de matrimonio.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en 2021 tras varios años de relación y desde entonces ha ampliado su familia con la llegada de sus dos hijos.