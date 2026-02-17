Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paris Hilton anuncia que vuelve al altar y revela cómo fue la romántica propuesta: “Dije sí de nuevo”

Paris Hilton anuncia nueva boda con Carter Reum y revela detalles de la romántica propuesta en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paris Hilton enloquece redes al revelar nueva propuesta de matrimonio
Paris Hilton sorprende al anunciar nueva boda con Carter Reum y revela detalles. (Foto: AFP)

La empresaria y celebridad Paris Hilton se apoderó de las tendencias tras anunciar en redes sociales que se casará de nuevo con su esposo, Carter Reum, padre de sus hijos.

Artículos relacionados

¿Cómo anunció Paris Hilton que se casará nuevamente?

Con unas emotivas fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, la modelo hizo pública la noticia.

Allí contó que la propuesta ocurrió el Día de San Valentín en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos.

Artículos relacionados

“Cinco años después... y todavía hace que mi corazón dé un vuelco”.

Además, reveló que el momento sucedió unos días antes de su cumpleaños y que decidió compartir la noticia justo hoy, 17 de febrero, fecha en la que está celebrando sus 45 años.

Paris Hilton enloquece redes al revelar nueva propuesta de matrimonio
Paris Hilton sorprende al anunciar nueva boda con Carter Reum y revela detalles. (Foto: AFP)

“Mi San Valentín para siempre volvió a proponerme matrimonio y dije SÍ de nuevo”.

Paris compartió que este importante evento tiene un significado especial, ya que en esta ocasión no solo son pareja, sino también padres.

“Pero esta vez no éramos sólo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y London observando el amor que los creó”.

Asimismo, publicó un mensaje reflexivo en el que explicó que, más allá del compromiso, busca mostrarles a sus hijos que el amor continúa fortaleciéndose.

“Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años: se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez”.

¿Cuáles fueron las imágenes que compartió Paris Hilton tras la pedida de mano?

Tras el romántico gesto de pedirle nuevamente matrimonio, después de su boda celebrada en 2021, las imágenes hablaron por sí solas. En ellas se les ve vestidos de blanco, disfrutando del atardecer con el mar de fondo.

Artículos relacionados

En las fotografías se observa a Carter Reum arrodillado realizando nuevamente la propuesta, mientras sus hijos participan del romántico momento.

Paris Hilton enloquece redes al revelar nueva propuesta de matrimonio
Paris Hilton sorprende al anunciar nueva boda con Carter Reum y revela detalles. (Foto: AFP)

La ambientación incluyó pétalos blancos, velas y un mensaje que hacía referencia a la propuesta de matrimonio.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en 2021 tras varios años de relación y desde entonces ha ampliado su familia con la llegada de sus dos hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol hizo inesperado anuncio al revelar que quiere encontrar un Therian Westcol

Westcol sorprendió al confesar que busca un Therian y explicó la razón

En medio del debate que ha generado la tendencia de los Therian, Westcol sorprendió al revelar que está buscando a uno.

Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar Paola Jara

Paola Jara conmueve con emotiva dedicatoria a su papá en su cumpleaños: “Le doy gracias…”

Paola Jara compartió un emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños, acompañado de una imagen que enterneció a sus seguidores.

Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo se hace viral por su reacción al saber quién la llevará al colegio

La reacción de la hija menor de Maleja Restrepo se hizo viral al enterarse de que Tatán no la llevaría al colegio, sino su mamá.

Lo más superlike

Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Nicolas Arrieta, Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Nicolás Arrieta trató de reparar la relación entre Beba y Alexa Torrex

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador