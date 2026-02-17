Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Por: superlike.com
Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026
Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 (AFP/FLORIAN WIESER/AFP/Gladys Vega)

El Festival Estéreo Picnic, es uno de los eventos culturales y musicales más importantes de Sudamérica; por esto mismo, los productores, patrocinadores y organizadores, sorprenden cada año al público incluyendo artistas y bandas de talla nacional e internacional durante la programación del evento.

¿Qué se sabe de la programación de este año del Festival Estéreo Picnic?

En la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic, las expectativas del público aumentan cada vez más; por ende, la programación de shows de este año se llevará a cabo en 3 diferentes fechas (20,21 y 22 de marzo), en las cuales están divididos los diferentes artistas y bandas invitados a este evento.

Así se vivirá la segunda fecha de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic
Así se vivirá la segunda fecha de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (Foto de Freepik)

Por otro lado, la apertura de puertas está programada alrededor de la 1:00 p.m., con el inicio de los conciertos generalmente a las 3:00 p.m. y los cierres de escenarios principales extendiéndose hasta la madrugada

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en la segunda fecha del Festival Estéreo Picnic 2026?

La segunda fecha del FEP (Festival Estéreo Picnic) 2026, es quizá una de las más apreciada por el público, ya que ese día se presentarán bandas de Headline tales como: The Killers y Swedish House Mafia; adicional a ello, habrá artistas y bandas adicionales como:

· Young Miko

· Kygo

· Tom Morello

· Mochakk

· Luis Alfonso

· Iván Cornejo

· The Whitest Boy Alive

· Bob Moses

· Aria Vega

¿Peso Pluma ya no estará presente en la segunda fecha del Festival Estéreo Picnic?

El intérprete mexicano de “Ella baila sola” y “La bebé” estaba programado para subir al escenario el sábado 21 de marzo. Sin embargo, los organizadores del evento, informaron a través de sus redes sociales que el artista ya no hará parte del cartel del festival. De acuerdo con el comunicado oficial, fue una cancelación de parte del artista, ya que se cruzaba con algunos otros compromisos profesionales.

¿Dónde se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic 2026?

El Festival Estéreo Picnic se celebra anualmente en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, siendo uno de los parques metropolitanos más grandes de Sudamérica, el cual cuenta con aproximadamente 113 hectáreas de zonas verdes dentro, lo cual lo convierte en uno de los principales espacios verdes urbanos en Colombia

