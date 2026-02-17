Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Georgy Parra sacó a la luz video inédito de Yeison Jiménez: ¿qué estaba haciendo?

Sale a la luz video de Yeison Jiménez compartido por su productor musical Georgy Parra e internautas generan opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Georgy Parra sacó a la luz video inédito de Yeison Jiménez: ¿qué estaba haciendo?
Este es el video inédito que Georgy Parra compartió de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento el pasado 10 de enero tras un inesperado accidente en la avioneta en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

A raíz de este desafortunado hecho, artistas, seguidores y allegados le han hecho un especial homenaje a Yeison Jiménez, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por su parte, el productor musical y uno de los amigos más cercanos a Yeison Jiménez, quien es Georgy Parra, desempolvó un video del cantante en las últimas horas en el que se refleja que estaba realizando una de las actividades que más disfrutaba.

¿Cuál es el video que Georgy Parra compartió de Yeison Jiménez?

Cabe destacar que Georgy Parra y Yeison Jiménez tuvieron la oportunidad de vivir enriquecedores momentos a lo largo de la carrera del vocalista, pues ambos trabajaron en conjunto en varias composiciones musicales.

Georgy Parra sacó a la luz video inédito de Yeison Jiménez: ¿qué estaba haciendo?
¿Cuál era el lazo entre Georgy Parra y Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Georgy ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir una serie de recuerdos junto a Yeison Jiménez. Así también, ha tenido la oportunidad de publicar una serie de canciones que el artista dejó grabadas antes de fallecer.

De este modo, Georgy compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 178 mil seguidores, un video en el que se refleja a Yeison Jiménez, quien aprovechó la oportunidad de disfrutar de una de las actividades que más le gustaba hacer en su vida, la cual fue montar a caballo.

Así también, Yeison Jiménez tuvo la oportunidad en demostrar que uno de sus animales preferidos eran los caballos, pues disfrutó con plenitud, realizar estas actividades.

¿Por qué Yeison Jiménez se posicionó como uno de los cantantes más destacados del género popular?

Desde hace varios años, el cantante Yeison Jiménez se destacó no solo por los múltiples retos que enfrentó a lo largo de su vida, sino que también, por demostrar su gran habilidad en el campo artístico

Georgy Parra sacó a la luz video inédito de Yeison Jiménez: ¿qué estaba haciendo?
¿Por qué Yeison Jiménez fue uno de los máximos exponentes del género popular? | Foto: Canal RCN

Entre los éxitos que más han resonado a través de las diferentes plataformas digitales de Yeison Jiménez están: ‘Destino Final’, ‘Aventurero’, ‘MLP’, ‘Un perro enamorado’ y ‘Hasta la madre’.

