Video de Blessd confirmaría su ruptura con Manuela: "te quise de verdad"

El artista Blessd aumentó los rumores de una posible separación con Manuela qm.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
blessd terminaria con manuela
Blessd estaría en crisis con Manuela/AFP: Rodrigo Varela

El artista Blessdha desatado gran revuelo entre sus fanáticos luego de compartir un video que estaría dirigido para la influenciadora Manuela qm.

¿Blessd terminó con Manuela qm?

Hace pocos días se filtraron unos supuestos chats del artista coqueteando con una mujer, los cuales causaron opiniones divididas, en su mayoría tildándolo de "infiel".

blessd dedicaria cancion a manuela

La mujer implicada se pronunció al respecto señalando que quien habría compartido los chats habría sido su expareja y desmintió una relación con el cantante.

El paisa también se refirió al tema destacando que todo lo que hacían era para dañar su imagen y su carrera, además de querer ganar fama a costa de él.

Los rumores de una posible ruptura se dieron luego de que después de dicha controversia ambos se dejaran de seguir en redes sociales.

¿Blessd confirmó su ruptura con Manuela qm?

El artista aumentó las sospechas de una posible ruptura con Manuela luego de que compartiera un video en el que interpretara una canción de desamor.

blessd habria terminado con manuela

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, publicó un video en el que se mostró desde uno de sus carros cantando un tema que muchos han relacionado iría dedicado a la influenciadora tras su aparente separación.

En la grabación Blessd le habla a una mujer con quien soñaba tener una gran vida y formar un gran hogar, pero por no olvidar su pasado y no creer en él no pudieron cumplir ese sueño.

"Yo te veía mi futuro, tú te dejaste llevar de mi pasado. Sé que el amor nunca es seguro (...) no quería decirte adiós. Te dijeron que yo soy un farsante, pero te quise de verdad, te quise bastante, contigo siempre fui real", dice parte de la canción.

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde muchos señalaron que era una confirmación de que ya no está con Manuela, otros han señalado que todo fue marketing para promocionar esta canción, mientras que otros han mencionado que solo es música y no tiene nada que ver con su situación sentimental actual.

