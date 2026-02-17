Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija menor de Maleja Restrepo se hace viral por su reacción al saber quién la llevará al colegio

La reacción de la hija menor de Maleja Restrepo se hizo viral al enterarse de que Tatán no la llevaría al colegio, sino su mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral
Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral. (Foto Canal RCN).

En video quedó registrada la reacción de Macarena Mejía, hija menor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, al enterarse de que su papá no sería quien la llevaría al colegio como de costumbre, sino que en esta ocasión lo haría su mamá.

¿Cómo reaccionó Macarena, hija menor de Maleja y Tatán al enterarse que su papá no la llevaría al colegio?

Acostumbrada a una rutina en la que su papá, Tatán Mejía, era quien la llevaba al colegio todas las mañanas, Macarena Mejía quedó en shock al ver que en esta ocasión esto no sería posible, por lo que su mamá sería quien ocuparía este lugar de manera temporal.

Hija menor de Maleja Restrepo causa furor por su reacción al saber quién la llevará al colegio
Hija menor de Maleja Restrepo causa furor por su reacción al saber quién la llevará al colegio. (Foto Canal RCN).

La encargada de dar a conocer esta inesperada y graciosa situación fue Guadalupe Mejía, la hija mayor de la reconocida pareja, quien quiso compartir con sus cientos de seguidores en Instagram lo que estaba sucediendo mientras su mamá conducía el carro y Macarena iba en la parte de atrás.

Según comentó la joven, Macarena comenzó a llorar de un momento a otro al manifestar su tristeza por ver que su papá no era quien las estaba llevando al colegio como siempre lo hacía.

"Maca está llorando, porque mi papá no la está llevando”, comentó entre risas Guadalupe.

¿Cómo reaccionó Maleja Restrepo ante la actitud de su hija Macarena?

Al notar que su pequeña prefería que Tatán Mejía fuera quien la llevara al colegio como cada mañana, Maleja Restrepo, sin despegar la mirada del volante, expresó en tono de broma que le había roto el corazón. Luego aclaró que en realidad le encantaba que disfrutara tanto que su papá la acompañara en estos trayectos matutinos.

"Me dejó con el corazón roto. Mentiras, me gusta que le encante tanto que la lleve el papito. Claras declaraciones de Maca”.

Como era de esperarse, el video no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los seguidores de esta entretenida familia, quienes se dividieron entre risas y comentarios llenos de ternura por la inesperada reacción de Macarena y Maleja Restrepo.

Guadalupe Mejía y Macarena Mejía.
Guadalupe Mejía y Macarena Mejía. (Foto Canal RCN).
