Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol sorprendió al confesar que busca un Therian y explicó la razón

En medio del debate que ha generado la tendencia de los Therian, Westcol sorprendió al revelar que está buscando a uno.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol hizo inesperado anuncio al revelar que quiere encontrar un Therian
Westcol hizo inesperado anuncio al revelar que quiere encontrar un Therian. (Foto AFP: Arturo Holmes | Foto referencia IA).

Westcol, reconocido streamer colombiano, sorprendió al reaparecer por medio de sus redes sociales con un anuncio que tomó por sorpresa a todos los internautas; el creador de contenido manifestó que estaba en busca de un Therian y explicó las razones detrás de su inesperado interés.

Artículos relacionados

¿Qué es un Therian, tendencia que adoptaron los jóvenes en la actualidad?

Desde hace varias semanas el término Therian tomó gran relevancia en redes sociales y rápidamente se fue apoderando de los medios de comunicación debido a su curiosa naturaleza, pues esta nueva tendencia juvenil se caracteriza por jóvenes que se autodenominan animales, ya sean perros, gatos o incluso zorros, al punto de actuar como tal.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
¿Qué significan los 'therians' y por qué son tendencia? | Fotos: Freepik

Por ello, cada vez es más frecuente ver a grupos de estas personas reunidos en ciertos lugares para convivir y hasta practicar su habilidad motriz con el fin de replicar los movimientos de dichos animales. Su popularidad ha sido tal que en redes sociales se han reportado casos en los que algunos Therian acuden a veterinarias en busca de atención médica.

Artículos relacionados

Aunque muchas personas tratan de imitar en su totalidad al animal con el que se siente identificados esto resulta ir más allá de un sentido físico, pues muchos describen su experiencia como una identidad interior o espiritual.

¿Por qué Westcol está buscando un Therian?

A raíz de esta tendencia, Westcol reapareció en sus redes sociales con un anuncio bastante particular, pues expresó abiertamente que estaba buscando a un Therian con el fin de invitarlo a uno de sus en vivo y poder charlar frente a este tema que llama la atención en la actualidad.

Artículos relacionados

El streamer colombiano fue enfático en mencionar que necesitaba a un Therian que realmente llevara tiempo en esto ya que quería entender realmente que impulsaba este comportamiento.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
¿Por qué los 'therians' se han apoderado de las redes sociales? | Foto: Freepik

"Estoy buscando un Therian de corazón, un Therian de verdad, que realmente lo sienta. No un Therian de moda, ni un Therian por ocasión, un Therian real aquí en Medellín porque lo quiero invitar a un stream, quiero saber qué es lo que siente en el cuerpo, quiero entenderte"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar Paola Jara

Paola Jara conmueve con emotiva dedicatoria a su papá en su cumpleaños: “Le doy gracias…”

Paola Jara compartió un emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños, acompañado de una imagen que enterneció a sus seguidores.

Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo se hace viral por su reacción al saber quién la llevará al colegio

La reacción de la hija menor de Maleja Restrepo se hizo viral al enterarse de que Tatán no la llevaría al colegio, sino su mamá.

Paris Hilton enloquece redes al revelar nueva propuesta de matrimonio Paris Hilton

Paris Hilton anuncia que vuelve al altar y revela cómo fue la romántica propuesta: “Dije sí de nuevo”

Paris Hilton anuncia nueva boda con Carter Reum y revela detalles de la romántica propuesta en redes sociales.

Lo más superlike

Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Nicolas Arrieta, Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Nicolás Arrieta trató de reparar la relación entre Beba y Alexa Torrex

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador