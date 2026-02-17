Westcol sorprendió al confesar que busca un Therian y explicó la razón

Westcol, reconocido streamer colombiano, sorprendió al reaparecer por medio de sus redes sociales con un anuncio que tomó por sorpresa a todos los internautas; el creador de contenido manifestó que estaba en busca de un Therian y explicó las razones detrás de su inesperado interés.

¿Qué es un Therian, tendencia que adoptaron los jóvenes en la actualidad?

Desde hace varias semanas el término Therian tomó gran relevancia en redes sociales y rápidamente se fue apoderando de los medios de comunicación debido a su curiosa naturaleza, pues esta nueva tendencia juvenil se caracteriza por jóvenes que se autodenominan animales, ya sean perros, gatos o incluso zorros, al punto de actuar como tal.

¿Qué significan los 'therians' y por qué son tendencia? | Fotos: Freepik

Por ello, cada vez es más frecuente ver a grupos de estas personas reunidos en ciertos lugares para convivir y hasta practicar su habilidad motriz con el fin de replicar los movimientos de dichos animales. Su popularidad ha sido tal que en redes sociales se han reportado casos en los que algunos Therian acuden a veterinarias en busca de atención médica.

Aunque muchas personas tratan de imitar en su totalidad al animal con el que se siente identificados esto resulta ir más allá de un sentido físico, pues muchos describen su experiencia como una identidad interior o espiritual.

¿Por qué Westcol está buscando un Therian?

A raíz de esta tendencia, Westcol reapareció en sus redes sociales con un anuncio bastante particular, pues expresó abiertamente que estaba buscando a un Therian con el fin de invitarlo a uno de sus en vivo y poder charlar frente a este tema que llama la atención en la actualidad.

El streamer colombiano fue enfático en mencionar que necesitaba a un Therian que realmente llevara tiempo en esto ya que quería entender realmente que impulsaba este comportamiento.

¿Por qué los 'therians' se han apoderado de las redes sociales? | Foto: Freepik