En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la desafortunada muerte de reconocido compositor, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas y, también, por parte de reconocidas figuras que hacen parte del mundo de la música como Madonna, quien compartió valiosos momentos juntos al compositor.

¿Quién fue el reconocido compositor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Billy Steinerg se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

Billy Steinerg falleció en las últimas horas. | Foto: Freepik

Por su parte, la noticia ha causado una gran desolación por parte de sus seguidores y allegados. Así también, la noticia fue confirmada por parte de una de sus amigas más cercanas llamada: Cindy Lauper, quien es una reconocida cantante estadounidense, quien confirmó la noticia a través de un comunicado oficial compartido en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Siento mucho escuchar que mi amigo Billy Steinberg ha fallecido. Era un tipo tan agradable y muy solidario. Mis pensamientos están con su familia, seres queridos y Tom durante este momento triste”, agregó la cantante Cindy Louper.

Aunque por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte de Billy Steinberg, varios allegados se pronunciaron al respecto, revelando que padecía de cáncer.

¿Cuál es la famosa canción que Billy Steinerg le compuso a Madonna?

Cabe destacar que uno de los momentos más importantes a lo largo de la carrera de Billy Steinerg fue cuando compuso la canción ‘Like a Virgin’ de Madonna, cuya melodía se ha convertido en una de las más resonadas en las diferentes plataformas digitales.

Otra de las composiciones más destacadas de Billy fue: ‘Eternal Flame’, interpretada por The Bangles, ‘So Emotional’, cantada por Whitney Houston; Alone, éxito de Heart; True Colors, interpretada por Cyndi Lauper.

¿Cuál fue la canción que Billy Steinerg le compuso a Madonna? | Foto: Freepik

Por el momento, varias celebridades y allegados de Billy lo han recordado con cariño, en especial por dejar un importante legado a lo largo de su carrera musical.