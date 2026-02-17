Karina García reacciona sin filtros al audio viral que la puso en tendencia: “regálame el viejito”

La panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, sorprendió al reaccionar luego de que un audio suyo se volviera viral en redes sociales.

¿Cómo se volvió viral el audio de Karina García de “regálame el viejito”?

Se trata de un audio que muchos internautas han estado recreando en redes sociales, luego de que se viralizara un curioso momento protagonizado por la modelo paisa Karina García.

Hace unos días, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia decidió realizar un en vivo en el que leyó un mensaje enviado por uno de sus seguidores, quien le hacía una inusual solicitud.

En el video se observa a Karina leyendo el mensaje y diciendo: “regálame el viejito”, a lo que ella, con cara de sorpresa, responde: “mi reina, ¿cuál viejito? A qué te refieres”. Posteriormente, se da cuenta de que la petición hacía referencia a su antiguo celular.

Karina García se pronuncia luego de que el audio “Regálame el viejito” se hiciera viral. (Foto: Canal RCN)

“Ah, ¿a qué te refieres?”, vuelve a preguntar. “¿Te refieres al celular?”, dice Karina entre risas. “Yo toda mal pensada, pensé que me decías que yo tenía un viejito”.

Al parecer, durante esta conversación que suele realizar la influencer paisa con sus seguidores, estaba hablando del cambio que había tenido su teléfono móvil.

Más allá del contexto, muchos internautas tomaron el audio y comenzaron a recrearlo debido a la curiosa y espontánea reacción que tuvo Karina García, la cual fue considerada graciosa por varios usuarios.

¿Cómo reaccionó Karina García tras su audio viral?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, Karina García compartió uno de los miles de videos que circulan en plataformas como TikTok e Instagram con su audio viral.

Más allá de compartir lo que piensa sobre los videos, expresó su reacción con emojis de carcajadas de risa.

Y es que esta no es la primera vez que sus audios se vuelven virales en redes sociales, como ocurrió anteriormente con el recordado “te ves económica”, una frase que rápidamente se popularizó entre los internautas y que aún hoy continúa siendo utilizada y recreada por cientos.