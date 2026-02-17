Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reacciona sin filtros al audio viral que la puso en tendencia: “regálame el viejito”

A través de redes sociales Karina García se pronunció a su audio viral de “regálame el viejito” que es tendencia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García reacciona a su audio viral de "Regálame el viejito"
Karina García se pronuncia luego de que el audio “Regálame el viejito” se hiciera viral. (Foto: Canal RCN)

La panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, sorprendió al reaccionar luego de que un audio suyo se volviera viral en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo se volvió viral el audio de Karina García de “regálame el viejito”?

Se trata de un audio que muchos internautas han estado recreando en redes sociales, luego de que se viralizara un curioso momento protagonizado por la modelo paisa Karina García.

Hace unos días, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia decidió realizar un en vivo en el que leyó un mensaje enviado por uno de sus seguidores, quien le hacía una inusual solicitud.

Artículos relacionados

En el video se observa a Karina leyendo el mensaje y diciendo: “regálame el viejito”, a lo que ella, con cara de sorpresa, responde: “mi reina, ¿cuál viejito? A qué te refieres”. Posteriormente, se da cuenta de que la petición hacía referencia a su antiguo celular.

Karina García reacciona a su audio viral de "Regálame el viejito"
Karina García se pronuncia luego de que el audio “Regálame el viejito” se hiciera viral. (Foto: Canal RCN)

“Ah, ¿a qué te refieres?”, vuelve a preguntar. “¿Te refieres al celular?”, dice Karina entre risas. “Yo toda mal pensada, pensé que me decías que yo tenía un viejito”.

Al parecer, durante esta conversación que suele realizar la influencer paisa con sus seguidores, estaba hablando del cambio que había tenido su teléfono móvil.

Más allá del contexto, muchos internautas tomaron el audio y comenzaron a recrearlo debido a la curiosa y espontánea reacción que tuvo Karina García, la cual fue considerada graciosa por varios usuarios.

¿Cómo reaccionó Karina García tras su audio viral?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, Karina García compartió uno de los miles de videos que circulan en plataformas como TikTok e Instagram con su audio viral.

Artículos relacionados

Más allá de compartir lo que piensa sobre los videos, expresó su reacción con emojis de carcajadas de risa.

Y es que esta no es la primera vez que sus audios se vuelven virales en redes sociales, como ocurrió anteriormente con el recordado “te ves económica”, una frase que rápidamente se popularizó entre los internautas y que aún hoy continúa siendo utilizada y recreada por cientos.

Karina García reacciona a su audio viral de "Regálame el viejito"
Karina García se pronuncia luego de que el audio “Regálame el viejito” se hiciera viral. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol hizo inesperado anuncio al revelar que quiere encontrar un Therian Westcol

Westcol sorprendió al confesar que busca un Therian y explicó la razón

En medio del debate que ha generado la tendencia de los Therian, Westcol sorprendió al revelar que está buscando a uno.

Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar Paola Jara

Paola Jara conmueve con emotiva dedicatoria a su papá en su cumpleaños: “Le doy gracias…”

Paola Jara compartió un emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños, acompañado de una imagen que enterneció a sus seguidores.

Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo se hace viral por su reacción al saber quién la llevará al colegio

La reacción de la hija menor de Maleja Restrepo se hizo viral al enterarse de que Tatán no la llevaría al colegio, sino su mamá.

Lo más superlike

Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Nicolas Arrieta, Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Nicolás Arrieta trató de reparar la relación entre Beba y Alexa Torrex

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador