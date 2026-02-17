Cami Pulgarín reveló que se identifica como Therian: esto fue lo que explicó

En las últimas semanas, en redes sociales ha habido un gran revuelo tras una nueva tendencia que ha nacido donde un grupo de personas se identifican como ‘Therian’.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

Como era de esperarse, esto generó controversia y opiniones divididas, en donde algunos muestran preocupación por la salud mental y por la seguridad de las mismas personas, pues este acontecimiento generó rechazo y muchas críticas.

Esto de ser ‘Therian’ surgió en Argentina, pero en últimamente se han visto casos en Colombia y México, según lo que se ha evidenciado en las diferentes plataformas digitales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras polémica con Alexa en La casa de los famosos

¿Qué es un Therian y cómo se identifican?

Un Therian es una persona que se identifica como un animal, puede ser de cualquier especie, pues ellos mismos han dicho que sienten conexión con la raza que quieren ser.

Cami Pulgarín habló sobre ser Therian y su respuesta sorprendió. (Foto: freepik)

Ejemplo, algunos han dicho que se sienten zorros, gatos, perros y especifican si son de raza, como un labrador, un pitbull, husky y entre otros.

Los Therian salen a la calle vestidos como el animal que se identifican, usando colas y máscaras, dicen que no se trata de un disfraz, sino de su identidad.

Artículos relacionados Talento nacional Supuesto Therian casi ataca a integrante de Morat en Argentina: aquí el video

Sin embargo, ellos socializan muy normal, o sea hablan, trabajan, estudian, pero con la identidad de determinado animal y eso hace que tengan dichos comportamientos.

¿Cuál fue la pregunta que respondió Cami Pulgarín sobre ser una Therian?

Este término se popularizó en todas las redes sociales y hasta hay chistes sobre el tema, además de las críticas, por eso, ahora, muchos molestan y hacen memes sobre la alarmante situación.

Cami Pulgarín respondió si es Therian. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Cami Pulgarín, quien recibió una pregunta a través de sus redes sociales sobre ser Therian, respondió con honestidad y con un tono irónico sobre identificarse con un animal.

“Entraste a la moda de Therian”, fue lo que le escribieron a la creadora de contenido, quien dijo que ella ya se sentía un animal desde hace rato y que los “Therian está desactualizados”.

¿Cami Pulgarín reveló que es una Therian?

“Yo me creo animal hace años. Desde que me dijeron que soy una p3rra, dije soy Therian”; este mensaje lo recibió Cami, quien usa gorros de animales y por eso dicen que está en esa moda.

En otra historia, ella siguió con el mismo tema y volvió a decir que lo es: “yo sí soy Therian. Descubrí que soy un ácaro”, expresó.

Esto lo dijo, justificando que parece un arácnido debido a que no se quiere mover del colchón en el que le gusta permanecer mucho tiempo y dijo que la invitaran a reuniones de Therian en Medellín.