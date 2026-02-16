Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Supuesto Therian casi ataca a integrante de Morat en Argentina: aquí el video

En Argentina se popularizó los supuestos Therian, personas que se identifican como animales; uno casi ataca a integrante de Morat.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El incómodo momento que vivió Simón de Morat con un supuesto Therian.
Supuesto Therian protagonizó susto con integrante de Morat

Durante las últimas semanas, las redes sociales han estado inundadas de polémicos videos de personas que se hacen llamar o se identifican como ‘Therian’ en Argentina.

En los clips, se ven cómo estas personas adaptan comportamientos de animales y se ponen máscaras de la especie con la que se identifica; sin duda, esto ha generado todo tipo de reacciones, entre rechazo, críticas y hasta preocupación por temas de salud mental.

Teniendo en cuenta que esto pasó en Argentina, en las plataformas digitales han revelado un video de un supuesto Therian que quiso lanzarse contra Simón Vargas, uno de los integrantes de la banda colombiana Morat.

¿Qué es un Therian?

Un Therian es una persona que se identifica con una especie animal, haciendo la aclaración que no se disfrazan.

Los jóvenes que aseguran ser un Therian, dicen tener una conexión real con el animal que lo identifica y dicen que por dentro se sienten de determinada especie, más allá de la ropa o accesorios que usen para parecerse al supuesto animal.

Supuesto Therian protagonizó susto con integrante de Morat
El incómodo momento que vivió Simón de Morat con un supuesto Therian. (Foto: freepik)

¿Cómo se comporta un Therian?

En videos se ha dejado ver que, estos Therian se comportan tal cual el animal que los identifica, por ejemplo, el que se siente un perro, es especifico con qué raza de canino es, o sea, puede ser un Husky, labrador o cualquier otro.

De hecho, algunos se han identificado hasta con zorros y adapta este comportamiento, pero siguen interactuando con los humanos, o sea, no dejan sus actividades cotidianas, solo que le suman el comportamiento del animal y la mascara o cola que representa a dicha especie.

¿Cuál es el video en donde un Therian se lanza sobre simón de la banda Morat?

Tras hacerse viral cada uno de los videos de los supuestos Therian en Argentina, en redes sociales ha circulado un clip en donde se ve a Simón de Morat, saludando y dando autógrafos en una de las calles en Argentina.

En la grabación, se nota que el cantante y bajista de la banda no nota cuando una mujer presuntamente identificada como Therian, se lanza sobre él con gran rapidez, pero ella alcanza a ser detenida por el equipo de seguridad de los colombianos.

Esto generó gran rechazo, debido a que como ellos se comportan como un animal, pueden tener ciertas actitudes que puedan poner en riesgo a otras personas.

