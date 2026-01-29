Morat confirma tres conciertos en la capital, ¿cuándo y dónde?

Morat anunció su regreso a Bogotá con tres presentaciones consecutivas el 14, 15 y 16 de agosto de 2026 en el Movistar Arena. Las fechas hacen parte de su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour” y representan un nuevo encuentro con el público de la ciudad donde comenzó la trayectoria del grupo.

¿Qué implica para Morat volver a Bogotá con “Ya Es Mañana World Tour”?

El anuncio llega después de un periodo destacado para la banda. En 2025, el álbum Ya Es Mañana fue reconocido con el Latin Grammy Award como “Mejor Álbum Pop/Rock”, un logro que respaldó el momento creativo por el que atraviesa el grupo.

Morat. Foto AFP

Estas presentaciones en Bogotá se dan en un contexto de consolidación internacional, luego de una etapa de giras que ampliaron su alcance en distintos países y reforzaron su relación con nuevas audiencias.

Para el grupo, volver a su ciudad natal dentro de esta gira tiene un valor simbólico adicional, ya que permite compartir este momento con el público que ha seguido su evolución desde los primeros años.

¿Cómo será la experiencia de Morat en el Movistar Arena?

El Movistar Arena recibirá a seguidores de diferentes etapas del grupo durante tres noches seguidas. El repertorio incluirá canciones representativas de su carrera junto con los temas más recientes del álbum que da nombre a la gira.

El formato de varias fechas consecutivas permite una mayor asistencia de público y confirma el interés que generan sus presentaciones en la capital.

Estas noches también marcan una nueva etapa para la banda en un escenario que ya ha sido parte de su historia, pero que ahora los recibe en un punto distinto de su trayectoria.

Morat /AFP:MARTIN BERNETTI

Programar tres conciertos consecutivos en la ciudad refleja el crecimiento del grupo dentro del pop/rock en español y su capacidad para convocar audiencias masivas.

La gira “Ya Es Mañana World Tour” recorre distintos territorios, pero Bogotá se convierte en una parada clave por el vínculo entre la banda y la ciudad.

Con estas fechas, Morat reafirma su presencia en la escena musical y fortalece la relación con su público local en un momento de reconocimiento internacional.