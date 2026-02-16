La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La reconocida influenciadora La Segura reapareció en sus redes sociales después de pedir consejos a sus seguidores sobre cómo abrir el apetito de su bebé, quien, tras ser dado de alta del hospital, no quería comer alimentos sólidos. Ahora, horas después, volvió a aparecer con una nueva actualización sobre este episodio.

¿Por qué el bebé de La Segura fue hospitalizado?

El pasado miércoles 11 de febrero La Segura reveló a sus cientos de seguidores que Lucca se encontraba hospitalizado a causa de un cuadro viral que le causaba vómito y tras varios días en observación médica fue dado de alta.

La Segura actualizó la situación de salud de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

“no se los había dicho, pero… Nuestro gordito estaba hospitalizado”.

Sin embargo, el pequeño, producto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán, habría perdido el apetito al solo recibir tetero y evitar cualquier tipo de alimento sólido que le quisieran proporcionar.

Por esta razón, La Segura acudió a sus fanáticas que ya tenían experiencia con estos casos para que le brindaran algunos tips para abrir el apetito de su bebé.

¿Cómo avanza la salud de Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Ahora bien, durante la noche del pasado domingo, La Segura reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un video en el que se mostró junto a Lucca, para agradecerles por los tips brindados, pese a que no le había servido ninguno.

"Hermanas, muchas gracias por todos los tipsitos de alimentación que me han dado, pero no sirven casi”, comentó.

Así mismo, mencionó que Lucca ya había recibido alimento, aunque solo un poco, además de mencionar las recomendaciones de su médico que tampoco le habían servido mucho.

“Él ahorita comió un poquitito y así está, como que solo con tete, y nos mandaron a darle suero, pero resulta que el suero lo pone a vomitar demasiado", agregó.

Sin embargo, pese a los problemas de alimentación que enfrenta, el pequeño parece estar de mejor semblante.