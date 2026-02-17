Westcol revela cuáles serán los lujos que dará a sus hijos cuando sea padre

El creador de contenido Westcol volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir, en plena transmisión en vivo, cómo imagina su vida cuando llegue el momento de convertirse en padre.

Según explicó, todo lo que ha construido a lo largo de su carrera digital tiene un propósito claro: garantizar que sus hijos crezcan sin carencias y puedan disfrutar de oportunidades que él mismo se esforzó por alcanzar.

¿Cómo imagina Westcol la vida escolar de sus hijos?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue su visión sobre la etapa escolar, pues aseguró que, cuando sus hijos estén en el colegio, les dará una suma considerable de dinero para sus descansos entre clases.

La intención, explicó, no sería simplemente presumir, sino permitirles comprar lo que deseen y, si así lo quieren, invitar a alguien especial a compartir una merienda.

Para él, ese gesto representa más que un lujo simboliza libertad y seguridad, resaltó que no todos cuentan con las mismas posibilidades económicas, por lo que busca inculcarles respeto y conciencia, además de orgullo por lo que su familia ha logrado.

¿Westcol quiere educarlos entre lujos o con valores?

Aunque habló abiertamente de dinero y comodidades, Westcol también enfatizó que el objetivo no es criar hijos arrogantes, señaló que desea enseñarles a valorar los recursos familiares y a utilizarlos de forma sana.

Westcol señaló que los recogerá en sus autos de lujo como parte del estilo de vida que ha construido. (Foto: freepik)

El streamer mencionó que imagina llevarlos a clases en sus vehículos de alta gama, una escena que para muchos puede resultar llamativa, sin embargo, sostuvo que esos bienes son fruto de años de constancia y trabajo en el mundo digital.

¿Qué piensa Westcol sobre las críticas o posibles envidias?

Westcol también habló sobre la posibilidad de que sus futuros hijos enfrenten comentarios o intentos de burla por su estilo de vida, en su opinión, es preferible que quienes los rodeen se acerquen con intención genuina de amistad y compartan experiencias positivas, antes que intentar competir o menospreciar lo que poseen.

Westcol aseguró que enviará a sus hijos con $50.000 diarios para el recreo escolar. /AFP: Tommaso Boddi

Para él, compartir lo que tiene no es un problema, al contrario, lo ve como una oportunidad para crear vínculos, sus palabras, como suele ocurrir, dividieron opiniones entre quienes aplauden su franqueza y quienes cuestionan su enfoque.

Lo cierto es que Westcol dejó claro que su meta no solo es mantener su éxito actual, sino proyectarlo hacia el futuro de la familia que espera formar.